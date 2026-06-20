Oito portugueses retirados de hotel atingido por incêndio na República Dominicana

Há 1h e 37min

Os cidadãos nacionais afetados pelo incêndio estão a ser acompanhados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. As autoridades confirmam pelo menos uma morte e a retirada de quase 1.700 pessoas da unidade hoteleira

Oito cidadãos portugueses foram retirados de um hotel na República Dominicana na sequência de um incêndio de grandes dimensões que obrigou à evacuação de quase 1.700 pessoas. Todos estão bem, confirmou à CNN Portugal fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O fogo atingiu o resort onde estavam alojadas duas famílias portuguesas, que foram entretanto realojadas noutras unidades hoteleiras. Pelo menos quatro cidadãos nacionais ficaram sem documentos durante o incêndio.

“Foi um incêndio, de facto, de grandes proporções”, disse este sábado o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações à RTP, à margem do 43.º Congresso Nacional do PSD, em Anadia. “Havia oito portugueses alojados que estão todos bem de saúde. Neste momento, estão já realojados noutros hotéis e estamos a tratar do seu regresso.”

Segundo fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os cidadãos nacionais estão a ser acompanhados através da Embaixada de Portugal no México, que tem competência consular sobre a República Dominicana. O cônsul honorário português no país está também em contacto com todos os portugueses afetados.

Paulo Rangel explicou que “alguns deles, com o fogo, ficaram sem documentos” e que a documentação necessária para o regresso está a ser tratada pelas autoridades portuguesas. A embaixada portuguesa na Cidade do México e o cônsul honorário na República Dominicana estão, acrescentou, “em contacto permanente com estas duas famílias”.

“Diria que, neste momento, tudo correu bem, sob o ponto de vista de que nenhuma [família] sofreu nenhuma lesão”, afirmou o ministro. “Já estão realojados e já estamos a tratar da viagem de regresso e da documentação que é necessária, uma vez que pelo menos quatro deles ficaram sem documentos.”

O governante sublinhou que “não há notícia para nenhum alarme”, uma vez que todos conseguiram sair “sãos e salvos”. Ainda assim, reconheceu que os portugueses viveram “uma situação traumática” e que terão tido perdas “do ponto de vista patrimonial”.

O incêndio provocou pelo menos uma morte: uma turista italiana de 46 anos. As autoridades dominicanas identificaram a vítima como Francesca Valentino.

O fogo deflagrou no Viva Wyndham Dominicus Beach, em Bayahibe, uma zona turística no sudeste da República Dominicana. As autoridades locais indicaram que cerca de 1.690 pessoas foram retiradas da unidade, entre hóspedes, visitantes e trabalhadores. Pelo menos três pessoas foram transportadas para unidades de saúde e outras seis receberam assistência no local.

As causas do incêndio ainda estão a ser investigadas. De acordo com as autoridades de emergência dominicanas, as chamas propagaram-se rapidamente devido ao vento e aos materiais inflamáveis usados em parte das coberturas do resort. Os hóspedes retirados foram encaminhados para outras unidades hoteleiras e alojamentos próximos.



[Notícia atualizada às 20h00 com as declarações de Paulo Rangel]