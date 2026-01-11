"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

Há 2h e 58min

Ao fim da tarde, quando a chuva cai miúda e cedo Alcântara acende as luzes, há uma porta verde que se abre e não tem qualquer letreiro, mesmo assim chama para este bairro de Lisboa gente do outro lado do mundo. Lá dentro, um homem sozinho vira frangos e atende o telefone, tudo ao mesmo tempo, uma azáfama; não tem redes sociais mas tem uma cábula em mandarim ao lado da caixa registadora. “Você é muito famoso na China”, contam-lhe todos os dias. Ele encolhe os ombros diariamente. E continua

Pode o fumo aprender línguas sem estudar.

Às seis da tarde, na Travessa da Tapada, o fumo já não sobe só para o céu de Alcântara. Encosta-se ao vidro e fica ali, preso, como se aquela montra pequena tivesse memória. Cá fora, telemóveis levantados, muitos, quase todos iguais, nas mãos de gente nova com casacões acolchoados, capuzes felpudos, mochilas leves. Andam naquela pressa organizada de quem viaja com tudo no bolso. Chove molha-parvos e ninguém larga o enquadramento. Filmam o fogo, filmam a mão, filmam o frango aberto sobre as brasas. A porta verde cede um pouco e o saco branco aparece, “FRANGO ASSADO”, um galo desenhado. O vapor sobe como um fantasma doméstico. É a hora da prova, ali mesmo, na travessa.

A porta é verde e é muda. Não há letreiro nem nome na rua. Há o 5A e uma montra grande onde o vidro devolve, em reflexo, os carros a passar e guarda, lá em cima, marcas antigas de fumo. Quem vem de propósito não precisa de ler nada, já traz a morada no ecrã. Quem mora aqui há muito passa como sempre passou, com a segurança tranquila de quem sabe onde fica o frango. Este lugar é uma churrasqueira pequena em Alcântara que virou fenómeno entre turistas chineses por causa da internet. Dito assim, é só uma frase. O resto é sentir como ela acontece. Como é que uma travessa estreita, sem placa, num bairro que cheira a tráfego e oficina, ganhou uma fila que parece saída de um feed. Como é que o segredo de um homem de 66 anos, guardado desde 1979, acabou traduzido em mandarim, posto em lista, repetido em “tens de ir”, filmado em vídeos curtos e reenviado milhares de vezes longe daqui.

A primeira coisa que se nota é o tamanho da churrasqueira. Ou melhor, a falta dele. Por dentro é um corredor estreito e fundo. Azulejo bege, prateleiras com vinho, garrafas grandes de refrigerantes, frascos de pickles e azeitonas, sacos de batata, caixas empilhadas como se cada canto fosse um armazém. Na parede, um crucifixo, um calendário de fevereiro, uma bandeira pequena de Portugal presa ao azulejo, um relógio a segurar a tarde com a calma de quem sabe que aqui o tempo é repetição. E um aviso impresso com o nome da casa e o contacto das encomendas, “Obrigado/Thank YOU”, bilingue por necessidade, mais pragmatismo do que modernidade. Do lado de fora, a esquina conta outra história. Uma loja que já vendeu brinquedos está em obras e ouve-se, na boca dos vizinhos, a palavra mercearia como promessa. Em frente, um restaurante de sushi e comida chinesa, luz fria, cadeiras vazias, aberto mas com um silêncio de trespasse à vista. Duas ideias de “chineses” na mesma rua. Uma é cenário. A outra chega em ondas.

António Silva regressa do almoço como quem volta ao posto. Mora ali perto, atravessa a rua e entra como se entrasse na própria cozinha. Avental preto, mãos sem folga, um corpo que já repetiu este gesto demasiadas vezes. Em cima de uma caixa o telefone preto antigo, rotativo, lembra-nos que aqui não há cenário, há serviço. A chamada entra, ele pega. Uma frase curta. “Traga, traga então.” Ovos. Pão para galinhas. Desliga, volta ao pano. Outra chamada. Outra. Esta entrevista não anda em linha reta. Vai aos solavancos do telefone dele que toca, puxa e larga, conforme a rua precisa.

Às nove da manhã já há gente a testar a porta, a ver se ele está lá. “Se eu não estiver aqui, as pessoas apercebem-se logo. Tem logo gente à espera de pão.” A vizinhança encosta-se, vê-o chegar com as chaves. Depois vêm os fornecedores, um às nove, outro às nove e meia, outro às dez, até às dez e meia, a casa a encher-se de caixas antes de se encher de gente. E a seguir vem a parte que não aparece nas fotografias, a limpeza como trabalho do corpo e do calor. “À noite não posso limpar, isto está muito quente. As grelhas, o vidro, eu não consigo limpar isto à noite. E à noite é escuro, já não se vê. E também já estou cansado, muito cansado.”

A manhã é para esfregar e raspar, para tentar tirar do vidro a névoa antiga que o fumo deixa sempre, como se tivesse direito a ficar. A tarde é para recomeçar. Às três e meia, António está de volta a limpar o que o almoço sujou e a preparar o jantar. Lava filtros, troca-os, põe outros, manutenção de uma máquina que não pode parar. Pelo meio, arranja frangos, tempera, atende o telefone, volta ao pano, volta ao telefone. “Isto é uma luta.” Por volta das onze e meia a grelha acorda. “Às onze e meia começo a assar frango.” E a partir do meio-dia o bairro começa a aparecer. “Às onze e meia já estão a levar.” E depois a frase que mudou a rua, dita como quem não quer fazer alarde. “Os chineses principalmente.”

O fenómeno entrou sem pedir licença. “Há mais ou menos dois anos.” Não há data marcada, há um antes e um depois. Primeiro apareceu um chinês. No dia seguinte outro. Depois mais um, mais um, e António percebeu que a casa tinha mudado de público sem ter mudado de forma. “Só dei por ela assim.” A fila cresceu devagar e, a certa altura, deixou de ser fila e passou a ser onda. “Às vezes tenho 40 chineses aqui à porta. Eu vi 40, você acredite se quiser.” Chegam com pastéis de Belém nos sacos, chegam com malas do aeroporto, chegam de hotéis e ligam de lá, a rececionista a servir de ponte. Encostam-lhe uma aplicação no ecrã, letras chinesas, tradutor aberto, e repetem com alegria uma frase que parece um troféu. “Você é muito famoso na China.” António encolhe os ombros, uma humildade prática, de quem não tem tempo para ficar impressionado com a própria sorte. Não há redes sociais no bolso dele. “Nem Facebook, nem Instagram, não tenho nada.” O mundo chega-lhe por outros sítios, pelo vidro embaciado e pelo telefone a tocar. Um dia, contam-lhe, entrou aqui um homem com uma máquina grande e filmou. Pousou-a, filmou a casa, depois foi para longe filmar, voltou a filmar. “Esteve ali um tempão.” António olha para trás e tenta encaixar a cena na história. “Talvez um influencer da China, não sei.” Depois veio o resto, o passa-a-palavra. “Um passa-a-palavra de milhões e milhões de pessoas.” E a travessa de bairro virou ponto num mapa internacional.

Ao lado da caixa, pousada como ferramenta, há uma cábula dobrada com números e sons. Até ao cinco ele já não precisa. “Yi, er, san, si, wu.” Um, dois, três, quatro, cinco. Para o resto, a folha fica ali, teimosa, como ficam os objetos que já ajudaram, mandarim escrito em letras latinas, língua de balcão. “Liu, Qi, Ba, Jiu, Shi.” Seis, sete, oito, nove, dez. Há também palavras guardadas como chaves, para abrir caminho na fila. “Caoji”, frango. “Xiexie”, obrigado. E quando é preciso acertar o essencial, ele aponta e diz o que sabe dizer. Picante, “là”. Não há conversa, não há teatro. Há serviço. Contar, agradecer, entregar, não falhar. A cena tem qualquer coisa de comovente. Um homem que não fala inglês aprende mandarim suficiente para manter a fila humana. E isso muda o ar. Quando ele larga um número em mandarim, do lado de fora aparecem sorrisos, pequenos, quase infantis. Por um segundo, não são só turistas à procura de um sítio famoso. São pessoas a perceber que foram reconhecidas. O mundo sente-se visto.

Para os portugueses, tem MB Way em dois telemóveis, "um acaba e entra o outro". Para os turistas, "cash". E cash em notas grandes, cinquenta como regra, às vezes o exagero a cair no balcão. “Uma nota de 200 para um troco de 10.” Há quem chegue sem trocos, há quem não consiga levantar, e a fila resolve-se sozinha, uma a trocar com a outra, telemóvel a telemóvel, dez euros a circular como água. Ele pensa no Revolut como pensa num remendo prático. “Vou ver se ponho, para eles dá.” Mas esta casa vive do que cabe numa mão. E vive de um número simples. Um frango custa 10 euros. Não é só economia, é a medida do pacto. Também por isso a Glovo ficou à porta. A matemática não cabia na caixa. Para a plataforma, frango a 13. Para a caixa, 10. E os três euros a pedirem papéis, recibos, explicações. “Ao fim do dia vendia 100 frangos, tinha 1000 euros, mas tinha de aparecer 1300.” O contabilista foi a voz da prudência. “Não se meta, deixa isso para outro.” António ficou.

O que faz esta casa não é a plataforma. É o trato. “O segredo é muito o trato.” A frase, na boca de António, não é teoria nem slogan. É lei. Os habituais vêm primeiro. Quem encomendou chega e leva, mesmo que a porta esteja cheia de turistas com telemóveis no ar. “Se tiver encomendado pode chegar aqui e pode estar cheio de chineses, eu dou-lhe logo. Eles esperam.” E esperam mesmo. Sete, oito, doze, encostadas ao vidro, a rir, a filmar. “Ontem eram para aí doze raparigas. Contei-as eu.”

Mas a matéria-prima também faz parte do segredo. “Frangos fresquinhos. Todos os dias frangos fresquinhos. Nunca ter frangos de sobra.” Aqui, enganar uma vez chega para perder para sempre. E, quando sobra, entra uma espécie de justiça prática, sem moralidade. Uma cliente marcou um frango para a uma e meia e não apareceu. Ele pagou o frango. À noite, um homem queria meio frango e já não havia nada. António puxou um frango do almoço, aquele que ele não come, e empurrou-o para o outro lado do balcão. “Eu ia deitar fora. Dei-lhe o frango todo.” O homem quis pagar. Ele cortou-lhe o gesto. “Não paga nada.” É esse instante que não se filma e que explica o resto.

E depois há o tempero, o segredo que não se conta. António já trabalhou noutra churrasqueira, na Calçada da Ajuda. Veio para aqui e fechou a receita como se fechasse uma gaveta. “Fiz este tempero e acabou. Nunca mais mexi.” “O tempero é o mesmo desde 79, 80.” A diferença não está na invenção, está no tempo. “A vantagem é que eu tempero de um dia para o outro.” Marinar, deixar quieto, deixar o frango dormir dentro do tempero antes de o acordar no fogo. A carne vai ganhando um sabor que não é só sal nem só fumo, um sabor que entra. “Os do almoço estão sempre mais tempo no tempero.” E isso sente-se na boca como se se sentisse o tempo. A cena de temperar não tem glamour, mas tem uma gramática própria. Um tabuleiro metálico com frango cru em peças, a carne ainda fria, ainda sem história. A mão espalha, insiste, cobre, como se seguisse um caminho antigo que o corpo já não precisa de pensar. Depois vem a caixa, o repouso, a noite. O frango fica ali a ganhar tempo por dentro, a dormir no tempero para acordar no fogo.

O piripiri não é caseiro, mas pertence aqui como pertence um vício. Vem de produtores “há 40 anos”. Forte, direto, sem pedir licença. E o picante, nesta casa, não é adorno. É chave. Um atalho sensorial que muda a conversa. O carvão cai com som seco e o fumo muda por um instante, como se a casa respirasse mais fundo. Frangos abertos sobre brasas vivas, a pele a estalar por momentos, a gordura a cair e a voltar em fumo. Uma pinça pousada. Uma panela pequena, um pincel mergulhado em molho, o gesto de passar e a pele a ganhar brilho antes de voltar a ser pele. O vidro embacia e fica com aquele véu que já é parte do lugar. É esse vidro que os telemóveis vêm buscar ao fim da tarde, como quem vem buscar assinatura. Do lado de fora vê-se António a despejar mais carvão, a ajeitá-lo, a ateá-lo, a virar carne. O corpo ligeiramente dobrado, o rosto por trás do reflexo da rua.

Às cinco e meia, António olha para a rua como quem sabe ler. “Pelas seis, começam a chegar.” E assim é: às seis a fila já está encostada ao vidro; a montra acesa por dentro, o embaciado a fazer de filtro e os telemóveis sempre no ar a filmar o que já viram antes. Ver ao vivo é isto, confirmar que a promessa não mentiu.

A aplicação que os chineses usam tem nome: RedNote. Tony e Elena chegam como quem regressa a um sítio onde já estiveram, mesmo sendo a primeira vez. Trazem a RedNote aberta, na China a RedNote “tem a escala de popularidade do TikTok”. Foi na app que encontraram a porta verde, viram fotografias, viram recomendações, viram o recado prático e decisivo: “Só dinheiro”. Trouxeram dinheiro. Se esta churrasqueira é popular entre locais, não sabem. “Não sabemos.” Chega-lhes o que viram na internet. E, no entanto, a conversa deles não é de caça ao viral, é de fome de cidade. Podiam ir a restaurantes caros, até Michelin, se quisessem. Mas viajam para outra coisa. Para comer local, para perceber como se come num dia normal, para entrar sem vestir o uniforme de turista. E a rua não os assusta. “Não nos interessa se é chique ou se é pobre. Se a comida for boa, está ótimo.” Aqui é pequeno, direto, quase escondido. Talvez por isso a promessa pareça mais credível.

Depois aparece Wang, a viver em Barcelona, de férias em Lisboa com a mulher e três filhas. A presença dele tem outra densidade. Não está ali para “ver como é”. Está ali para voltar. Foi a RedNote que lhe deu a morada, como dá a tantos. “Sim, foi pela RedNote.” E, mesmo assim, o motivo é mais simples do que o algoritmo. “Nós já tínhamos provado este frango antes.” Já conheciam. “Correu bem.” E, quando se viaja em família, isso pesa. “Como viemos em família, com a minha mulher e as três filhas, também dá confiança voltar a um sítio que já sabemos que funciona.” O que ele procura não é a fotografia. É o sabor. E ele diz isso de forma muito concreta, sem teoria. “Não é só frango grelhado.” É “a maneira como é temperado e o sabor final que fica.” Para eles, “combina com o nosso gosto”. Há ali qualquer coisa que “bate certo” com o paladar chinês. “Há temperos que, para nós, são familiares.” E é por isso que voltam.

A clientela não abranda. Vince e Alice vivem nos Estados Unidos, mas são chineses. Estão em Lisboa há um dia e meio e falam com aquela pressa feliz de quem ainda está a começar a cidade. Vieram pelo mesmo sítio onde quase toda a fila começou. “Encontrámos isto online, na RedNote.” Para eles, a história é prática. Queriam “experimentar uma coisa local”, um sítio “daqui, desta zona”, e foram à procura de qual era “a loja a que valia a pena vir”. Encontraram esta. Depois abrem o telemóvel como quem abre um mapa do tesouro. “Se procurar, por exemplo, ‘frango assado’…” E apontam. “Este aparece no topo.” Um dos primeiros, dizem. “E tem as melhores avaliações. Quase não há comentários negativos.” A confiança está toda ali, no ecrã, antes de chegar ao fogo. E há mais. Vince e Alice mostram um resumo feito por inteligência artificial, uma espécie de lenda pronta a ser consumida. “Há um resumo feito por IA.” A IA escreve a casa como se fosse personagem. Diz que é “muito popular”. Diz que “não tem letreiro” e que “é preciso a morada para encontrar”. Diz que há um “avô” a assar o frango, “fresco e tenro”. Diz que “o picante é muito bom”. Diz que “se sente o cheiro cá fora”. Diz que é “só take-away”. Diz “cash only”.

Tony, Elena, Vince, Alice são nomes que os chineses nos dão já traduzidos para o ouvido ocidental. Li Mei, que entra entretanto pela porta verde adentro, explica: “O meu nome chinês é Li Mei. Tenho um nome ocidental que uso com estrangeiros: May, como o mês”. É de Xangai, está no segundo dia em Lisboa, vem com uma amiga que tem um plano para tudo. “Ela tem listas. Eu tenho preguiça.” Não gosta muito de frango assado, no entanto está ali com meio frango na mão e picante. A grelha, o homem, o cheiro, a cena fizeram o trabalho. “O picante é como um truque. Faz-me esquecer que é frango.” E ela ri-se, como quem se apanha a meio de uma contradição que afinal é só cidade. O que a trouxe aqui não foi “o mapa”. Foi o contrário do mapa. O que parece meio segredo. Um sítio sem letreiro, que não tenta ser bonito, que não está a vender uma história. Está a vender frango. E há outra coisa que ela quer salvar, como se fosse um princípio. Não chegou ali pela RedNote. “Não.” Foi uma colega de trabalho. “Uma pessoa real.” Uma conversa, não “um post”. Uma recomendação útil, sem vontade de parecer interessante. “Vais, levas dinheiro, esperas um pouco, comes à porta.” Melhor do que redes sociais, diz ela, onde “toda a gente quer ser interessante”. Vai voltar a Xangai e vai dizer a alguém a mesma frase que trouxe da amiga. Há um frango assado num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir. A recomendação muda de mão como muda de mão o saco branco que fuma.

No meio da maré, António continua e a casa, às vezes, não chega para todos. Há dias em que o frango acaba e a montra fica com gente colada ao vidro, aquela tristeza curta de quem veio de propósito. Ele faz contas em voz baixa. “Eu conto e reconto os frangos.” Quando há frango já pronto e frango ainda a assar, a matemática falha. “Às vezes engano-me também.” Num desses dias chegou um rapaz por último. Disse-lhe que já não havia. Ele não foi embora. Ficou à porta, quieto, a olhar para dentro, como se o fogo pudesse mudar de ideia. António voltou a contar, abriu a porta, puxou por ele com uma frase simples. “Espera aí, pode dar.” Contou outra vez e afinal não tinha. “Às vezes não dá.” O rapaz ficou ali fora quase o dia todo, encostado à montra, a ver a grelha trabalhar. António ainda repetiu as contas, como quem procura um milagre pequeno no meio do serviço. “Resolve-se como dá.” Naquele dia, não deu. Nesses dias ele fecha duas horas, grelha desligada, e diz a frase como quem dá um horário de maré. “Agora só às cinco.” Alguns voltam. Outros não. O bairro sabe o caminho. Quem vem com o caminho no telemóvel aprende-o ali.

Ao domingo, a casa pode esgotar mais cedo. “Ao domingo, às vezes esgota.” O fornecedor não traz frangos e o bairro pede muito. Quando acontece, António faz aquilo que não aparece nas fotografias e, no entanto, sustenta tudo isto. Vai buscar onde houver. “Às vezes esgoto os frangos todos e tenho de ir buscar a um sítio aqui perto. Ao Lidl, ao Auchan.” E depois a frase dita como quem sabe que está a remendar. “Em cima da hora sempre dá para arranjar um franguinho.”

António tem 66 anos. “Em maio vou reformar-me.” Ainda fica “mais um tempinho”, mas a linha está traçada. “Vou passar isto, claro. Isto dá muito trabalho.” Os filhos não querem. “Um está fora e é músico de orquestra, o outro tem uma empresa dele cá.” Os netos são pequenos. “Gostam mais de comer do que de ajudar.” A casa é dele, “as paredes são minhas”, mas uma casa destas vive de mãos. E as mãos, a certa altura, faltam.

São oito da noite: ainda se grelha, ainda se vende, mas agora entram sobretudo portugueses, gente do bairro. A maré chinesa já passou e o balcão regressa ao que foi a vida toda, encomendas, telefone a tocar, nomes ditos depressa, sacos a passar de mão em mão. Lá fora, a chuva continua fina. A porta verde continua sem letreiro, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Acontece todos os dias. Uma churrasqueira pequena em Alcântara que, por obra da internet, virou destino. E um homem de 66 anos que não virou personagem, continuou homem. Chega às nove, limpa de manhã porque a noite é calor e cansaço, tempera de véspera como quem deixa o tempo trabalhar, conta frangos com uma cábula em mandarim, diz não à Glovo porque a contabilidade não cabe na caixa, aceita notas de 200 para um troco de 10, oferece um frango quando faria sentido deitar fora, vai buscar frangos ao domingo quando esgota. Faz tudo isto e, no entanto, parece que só acende o fogo.

Um segredo prova-se. Outro fica nas mãos. E o fumo, esse, vai saindo pela porta verde e aprendendo o mundo, como se a cidade inteira coubesse numa brasa. E num fumo que, sem estudar, aprendeu a falar com o mundo.