Número de famílias portuguesas com rendimentos elevados nunca foi tão alto. Rendimentos acima dos cem mil euros disparam

Há 2h e 36min

REVISTA DE IMPRENSA | Em paralelo, os dados mostram uma perda de peso dos escalões mais baixos. O grupo entre os 5 mil e os 10 mil euros perdeu mais de 80 mil agregados, uma queda de 7,80%

O número de famílias portuguesas com rendimentos elevados nunca foi tão alto, segundo as mais recentes estatísticas da Autoridade Tributária e Aduaneira relativas a 2024, citadas pelo Jornal de Notícias. O escalão dos agregados com rendimentos brutos superiores a 100 mil euros anuais cresceu de forma expressiva, atingindo 127.111 famílias, mais cerca de 25 mil do que no ano anterior.

Este aumento, que ronda os 24%, foi registado sobretudo nos dois patamares mais altos de rendimento. Entre os 100 mil e os 250 mil euros, o número de agregados subiu para 114.538, mais 22.147 famílias, enquanto o escalão acima dos 250 mil euros cresceu 25,17%, passando para 12.573 agregados. Este último grupo, embora represente apenas 0,20% do total, assegura mais de dois mil milhões de euros em IRS liquidado.

Em paralelo, os dados mostram uma perda de peso dos escalões mais baixos. O grupo entre os 5 mil e os 10 mil euros perdeu mais de 80 mil agregados, uma queda de 7,80%, enquanto o escalão seguinte, até aos 13.500 euros, recuou 2,43%. Esta evolução contrasta com a subida generalizada dos rendimentos mais altos.

Já os escalões intermédios e superiores registaram crescimento, com destaque para o grupo entre os 50 mil e os 100 mil euros, que aumentou cerca de 69 mil agregados (+16,85%). No conjunto, os dados sugerem uma deslocação da estrutura de rendimentos para patamares mais elevados, refletindo maior concentração de riqueza e efeitos combinados de inflação e atualizações salariais.