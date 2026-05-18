Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Recebe uma renda de 1.000 €? Então vai passar a receber 1200 €. Veja aqui o seu caso

Pedro Santos Guerreiro | Nuno Mandeiro
Há 1h e 41min
Simulador

CALCULADORA || Veja aqui quanto vão aumentar as rendas líquidas com a descida de IRS que está prestes a entrar em vigor

O governo está prestes a publicar o novo diploma que desce a taxa de tributação autónoma de IRS, de 25% para 10%, para rendas acessíveis, as não superiores a 2.300 euros mensais.

Veja neste simulador quanto irá passar a receber o senhorio. Basta inserir o valor da renda:

 

Simulador

Quanto pode ganhar um senhorio com a descida de impostos?

Insira o valor mensal da renda e veja o impacto estimado da descida da taxa de 25% para 10%.

 

 

Estas contas são aplicáveis a partir do momento em que o diploma - já promulgado pelo Presidente da República - seja publicado em Diário da República até ao final de maio, o que se prevê que aconteça até final de maio. Até o diploma ser publicado, e serem divulgados todos os detalhes, os valores aqui referidos são indicativos. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Esta redução da taxa de IRS sobre os rendimentos prediais, que vai passar de 25% para 10% em rendas não superiores a 2.300 euros, terá efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2026. 

Os inquilinos não pagam mais, o Estado é que recebe menos. De que forma? Depende da situação fiscal do senhorio: existem e vão continuar a existir quatro modelos, englobamento das rendas no IRS, tributação autónoma entregue com a declaração de IRS, retenção na fonte no pagamento de cada renda ou, no caso das empresas, através do IRC.

Veja aqui, neste explicador, o impacto em cada uma das diferentes situações fiscais.

 

Temas: Rendas Descida do IRS Senhorios Arrendamento Inquilinos

Relacionados

Boas notícias para os senhorios: IRS das rendas desce com retroativos a 1 de janeiro. Novo pacote fiscal será publicado ainda em maio

Faz englobamento? Tributação autónoma? Retenção? Saiba o impacto da descida de impostos nos diferentes tipos de senhorios

Senhorios avisam Governo: habitação é "problema insolúvel" enquanto não se olhar para os imigrantes - "os ricos e os pobres"
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Dinheiro

Recebe uma renda de 1.000 €? Então vai passar a receber 1200 €. Veja aqui o seu caso

Há 1h e 41min

Contribuintes com doenças oncológicas vão poder recuperar dinheiro perdido em IRS até 2024. Isto é o que deve fazer

Ontem às 18:00

Combustíveis estão (muito) mais caros mas há formas de contornar a subida dos preços. Saiba quais

15 mai, 19:10

Salários continuam a subir: remuneração média ultrapassa os 1.600 euros

15 mai, 12:08
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Ontem às 13:00

Ataque ucraniano é o maior em mais de um ano contra Moscovo: "Estamos a dizer claramente aos russos: o vosso estado deve pôr fim à guerra"

Ontem às 10:58

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

Ontem às 09:00

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Ontem às 21:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

15 mai, 10:38

OMS declara emergência mundial face a surto de ébola que já matou 80 pessoas

Ontem às 08:04

É este o homem que quer ser primeiro-ministro e levar o Reino Unido de volta à União Europeia

16 mai, 21:00