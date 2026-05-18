Recebe uma renda de 1.000 €? Então vai passar a receber 1200 €. Veja aqui o seu caso

Há 1h e 41min

CALCULADORA || Veja aqui quanto vão aumentar as rendas líquidas com a descida de IRS que está prestes a entrar em vigor

O governo está prestes a publicar o novo diploma que desce a taxa de tributação autónoma de IRS, de 25% para 10%, para rendas acessíveis, as não superiores a 2.300 euros mensais.

Veja neste simulador quanto irá passar a receber o senhorio. Basta inserir o valor da renda:

Simulador Quanto pode ganhar um senhorio com a descida de impostos? Insira o valor mensal da renda e veja o impacto estimado da descida da taxa de 25% para 10%. Insira aqui o valor da sua renda € Calcular Ganho estimado por ano 0,00 € Inquilino paga 0,00 € Valor mensal da renda Senhorio recebia antes 0,00 € Após imposto de 25% Senhorio recebe agora 0,00 € Após nova taxa aplicável Ganho mensal 0,00 € Diferença face ao regime anterior Simulação meramente indicativa. Para rendas superiores a 2300 euros, a taxa considerada mantém-se nos 25%.

Estas contas são aplicáveis a partir do momento em que o diploma - já promulgado pelo Presidente da República - seja publicado em Diário da República até ao final de maio , o que se prevê que aconteça até final de maio. Até o diploma ser publicado, e serem divulgados todos os detalhes, os valores aqui referidos são indicativos.

Esta redução da taxa de IRS sobre os rendimentos prediais, que vai passar de 25% para 10% em rendas não superiores a 2.300 euros, terá efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2026.

Os inquilinos não pagam mais, o Estado é que recebe menos. De que forma? Depende da situação fiscal do senhorio: existem e vão continuar a existir quatro modelos, englobamento das rendas no IRS, tributação autónoma entregue com a declaração de IRS, retenção na fonte no pagamento de cada renda ou, no caso das empresas, através do IRC.

Veja aqui, neste explicador, o impacto em cada uma das diferentes situações fiscais.