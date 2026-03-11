Rendas das casas sobem 5,2% em fevereiro

Agência Lusa , AM
Há 1h e 53min
Casas (Getty Images)

A região com a variação mensal positiva mais elevada foi a Madeira (0,7%)

As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 5,2% em fevereiro face ao mesmo mês de 2025, mais 0,1 pontos percentuais do que em janeiro, tendo todas as regiões registado crescimentos homólogos, informou o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em fevereiro “todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Madeira registado o aumento mais intenso (7,0%)”.

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,6%, face a 0,8% no mês anterior.

A região com a variação mensal positiva mais elevada foi a Madeira (0,7%), não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.

Temas: Rendas Casas Madeira Ine

Imobiliário

Rendas das casas sobem 5,2% em fevereiro

Há 1h e 53min

Euribor sobe a 12 meses para máximo desde janeiro de 2025

Ontem às 10:49

Taxas Euribor começam a subir nas primeiras reações à guerra no Médio Oriente

9 mar, 12:42
01:52

Polígrafo. Este barco na marina de Oeiras esteve mesmo para arrendar por 450 euros por mês?

23 fev, 21:11
Mais Imobiliário

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave que vale 209 milhões de euros

Ontem às 20:33

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Ontem às 08:33

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Guarda-redes escorrega (1-0), jogador escorrega (2-0), guarda-redes dá fífia (3-0), guarda-redes substituído aos 16 minutos na Champions

Ontem às 20:46

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

9 mar, 14:12

Vários exemplos de que Trump não sabe o que está a acontecer na guerra com o Irão

Ontem às 21:31

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Ontem às 09:56

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

Ontem às 13:01

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Hoje às 07:00

Estrelas do imobiliário de luxo nos EUA condenadas por tráfico sexual e violação. Irmãos terão abusado de dezenas de mulheres

Ontem às 13:34

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

9 mar, 07:47

"Vale da morte": Irão começou a colocar minas no Estreito de Ormuz, há algumas dezenas espalhadas - informação CNN Internacional

Ontem às 20:00