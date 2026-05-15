Simulador: veja quanto é que cada senhorio vai ganhar a mais com a descida de IRS

Há 1h e 18min

Novo pacote fiscal dará um retorno anual máximo de 4.140 euros para senhorios que recebam uma renda de 2.300 - valor limite das novas “medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação”

Com o novo pacote fiscal para as rendas, cujo diploma já foi promulgado por António José Seguro e vai ser publicado em Diário da República até ao final de maio, há ganhos substanciais para os senhorios.

A CNN Portugal criou um simulador que permite perceber quanto se vai poupar com a redução taxa autónoma do IRS anunciada pelo Governo para rendas até aos 2.300€. A título de exemplo é possível aferir que uma renda mensal de 700€ vai trazer um acréscimo orçamental de 1.260€ ao senhorio, uma de 1.000€ trará um lucro extraordinário de 1.800€ e o caso máximo de 2.300€ de pagamento mensal trará um retorno suplementar de 4.140€ ao proprietário.

É, no entanto, necessário fazer a ressalva de que o diploma do gabinete de Miguel Pinto Luz ainda não está em vigor e não são conhecidos todos os seus detalhes.

Confirmada está a redução da taxa de IRS sobre os rendimentos prediais que vai passar de 25% para 10% em rendas não superiores a 2.300 euros e que a medida terá efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2026.

O simulador da CNN Portugal mostra quanto pagaria um senhorio no antigo e no novo regime tributário, quanto será o ganho mensal e o retorno estimado por ano.