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Simulador: veja quanto é que cada senhorio vai ganhar a mais com a descida de IRS

Pedro Santos Guerreiro | Nuno Mandeiro
Há 1h e 18min
Rendas (Getty)

Novo pacote fiscal dará um retorno anual máximo de 4.140 euros para senhorios que recebam uma renda de 2.300 - valor limite das novas “medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação”

Com o novo pacote fiscal para as rendas, cujo diploma já foi promulgado por António José Seguro e vai ser publicado em Diário da República até ao final de maio, há ganhos substanciais para os senhorios.

A CNN Portugal criou um simulador que permite perceber quanto se vai poupar com a redução taxa autónoma do IRS anunciada pelo Governo para rendas até aos 2.300€. A título de exemplo é possível aferir que uma renda mensal de 700€ vai trazer um acréscimo orçamental de 1.260€ ao senhorio, uma de 1.000€ trará um lucro extraordinário de 1.800€ e o caso máximo de 2.300€ de pagamento mensal trará um retorno suplementar de 4.140€ ao proprietário.

É, no entanto, necessário fazer a ressalva de que o diploma do gabinete de Miguel Pinto Luz ainda não está em vigor e não são conhecidos todos os seus detalhes. 

Confirmada está a redução da taxa de IRS sobre os rendimentos prediais que vai passar de 25% para 10% em rendas não superiores a 2.300 euros e que a medida terá efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2026. 

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O simulador da CNN Portugal mostra quanto pagaria um senhorio no antigo e no novo regime tributário, quanto será o ganho mensal e o retorno estimado por ano.

Simulador

Quanto pode ganhar um senhorio com a descida de impostos?

Insira o valor mensal da renda e veja o impacto estimado da descida da taxa de 25% para 10%.

 

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