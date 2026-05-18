Tem uma renda de 2400 €, 2500 € ou mesmo 2700 €? Então compensa-lhe baixar para os 2300 €

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Se é senhorio e cobra acima de 2300 euros por mês, faças estas contas. Se é inquilino, diga ao seu senhorio para as fazer

Contas simples: uma renda mensal de 2300 euros vai passar a gerar um rendimento líquido de 2070 euros; uma renda de 2600 vai continuar a gerar um rendimento líquido de 1950 euros. Ou seja, ganha mais quem cobra 2300 do que quem cobra 2600. Ou até mais.

Não é um paradoxo matemático, é a diferença da taxa de imposto aplicada.

As rendas entre os 2301 e os 2760 euros mensais têm o incentivo para baixar para os 2300 euros. É essa a consequência direta da nova lei para a tributação das rendas acessíveis, que já foi promulgada pelo Presidente da República e deverá ser publicada até ao final de maio, entrando em vigor com efeitos retroativos a 1 de janeiro.

Só depois de a lei estar publicada conheceremos todos os seus pormenores, mas sabe-se que ela trará uma descida da taxa autónoma de IRS sobre as rendas habitacionais não superiores a 2300 euros, de 25% para 10%. A partir dos 2301 euros, a taxa mantém-se nos 25%.

Na prática, um senhorio terá um rendimento líquido maior se cobrar 2300 euros do que se cobrar, por exemplo, 2500 ou mesmo 2700 euros. Só a partir dos 2760 euros é que volta a compensa pagar 25% de IRS, em vez de cobrar 2300 ao inquilino e só pagar 10% de IRS.

A matemática é simples e resulta do facto de a medida do governo não ser feita por escalões, mas sim aplicar-se ao valor inteiro da renda. Se numa renda de 2300 euros o senhorio paga 10% (230 euros) por mês, numa renda de 2301 euros o senhorio pagará 25% (575,25 euros) por mês. No primeiro caso, o inquilino paga menos e o senhorio recebe mais: ganham todos… menos o Estado.

Veja a comparação:

Inquilino paga 2 300 € 2 301 € 2 500 € 2 760 € Taxa de IRS 10% 25% 25% 25% Senhorio recebe/mês 2 070 € 1 726 € 1 875 € 2 070 € Senhorio recebe/ano 24 840 € 20 709 € 22 500 € 24 840 €

A intenção do governo com esta descida do IRS é incentivar mais proprietários a colocarem casas devolutas no mercado de arrendamento, assim aumentando a oferta e fazendo as rendes descer. Há mais medidas do governo ainda por entrar em vigor.

Faça aqui a simulação das rendas com a tributação atual e a futura, basta inserir o valor:

Simulador Quanto pode ganhar um senhorio com a descida de impostos? Insira o valor mensal da renda e veja o impacto estimado da descida da taxa de 25% para 10%. Insira aqui o valor da sua renda € Calcular Ganho estimado por ano 0,00 € Inquilino paga 0,00 € Valor mensal da renda Senhorio recebia antes 0,00 € Após imposto de 25% Senhorio recebe agora 0,00 € Após nova taxa aplicável Ganho mensal 0,00 € Diferença face ao regime anterior Simulação meramente indicativa. Para rendas superiores a 2300 euros, a taxa considerada mantém-se nos 25%.

Estas contas são aplicáveis a partir do momento em que o diploma - já promulgado pelo Presidente da República - seja publicado em Diário da República, que se prevê que aconteça até ao final de maio . Até o diploma ser publicado, e serem divulgados todos os detalhes, os valores aqui referidos são indicativos.

Esta redução da taxa de IRS sobre os rendimentos prediais, que vai passar de 25% para 10% em rendas não superiores a 2.300 euros, terá efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2026.

Os inquilinos não pagam mais, o Estado é que recebe menos. De que forma? Depende da situação fiscal do senhorio: existem e vão continuar a existir quatro modelos, englobamento das rendas no IRS, tributação autónoma entregue com a declaração de IRS, retenção na fonte no pagamento de cada renda ou, no caso das empresas, através do IRC.

Veja aqui, neste explicador, o impacto em cada uma das diferentes situações fiscais.