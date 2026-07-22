Renata Cambra avança com novo partido para combater esquerda "muito acomodada" que não coloca "em primeiro lugar as necessidades dos trabalhadores"

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Antiga líder do Movimento Alternativa Socialista avançou com a criação do Trabalhadores Unidos, que já foi legalizado pelo Tribunal Constitucional

A antiga líder do Movimento Alternativa Socialista (MAS) Renata Cambra está entre os fundadores de um novo partido, intitulado “Trabalhadores Unidos”, que pretende ser uma alternativa à atual esquerda que considera estar “muito acomodada”.

De acordo com um comunicado divulgado hoje por esta estrutura, o Tribunal Constitucional já legalizou o Trabalhadores Unidos (TU) como partido, concluindo um processo iniciado em junho de 2025.

Em declarações à agência Lusa, Renata Cambra afirmou que o Trabalhadores Unidos “surge como uma alternativa à esquerda da esquerda parlamentar”.

“Vemos uma esquerda muito acomodada, que não procura uma estratégia, uma política independente que coloque sempre em primeiro lugar as necessidades e os interesses dos trabalhadores e da juventude que vêm sofrendo precisamente com esse retroceder das condições de vida”, acusou.

Renata Cambra criticou a esquerda parlamentar por “caminhar cada vez mais ao centro” considerando que se tornou numa “muleta dos governos do PS, que são governos igualmente responsáveis, a par dos governos do PSD, por políticas que têm vindo a fazer retroceder as condições de vida”.

“Achamos que é precisamente parte do motivo pelo qual a extrema-direita cresce com o descontentamento social: porque a esquerda abdicou de apresentar uma alternativa aos nossos governos de sempre, que são esses governos do PS e do PSD. E é precisamente isso que nos faz avançar e ter a convicção da necessidade desta alternativa”, sustentou.

A antiga dirigente do MAS defendeu que é necessário “reorganizar a esquerda” e “criar uma alternativa combativa, que quando surgem processos de luta está mais preocupada com quais é que são as preocupações dos trabalhadores e não com a estabilidade do governo do PS, como a esquerda várias vezes fez, nomeadamente quando tinha dezenas de deputados”.

“A esquerda parlamentar ainda hoje não consegue fazer um balanço auto crítico da profundidade do erro que foi. E nós achamos que está na hora de haver uma nova alternativa à esquerda que não se esqueça da sua razão de existir, que saiba disputar eleições, quer disputar lugares no parlamento, mas sabe que esses lugares no parlamento estão ao serviço das mobilizações, das lutas dos trabalhadores e da juventude por melhores condições de vida”, defendeu.

Renata Cambra, que ganhou alguma notoriedade pública nos debates das eleições legislativas de 2022, enquanto representava o MAS, saiu deste partido há cerca de dois anos após um conflito entre duas fações internas que impediu esta força de se candidatar às eleições legislativas de março de 2024.

A dirigente, que reclamava ser a líder legítima do partido, chegou a pedir ao TC a expulsão do coordenador do partido, Gil Garcia, mas esta foi negada.

Depois de ter percebido que “não valia a pena estar mais um ano numa disputa jurídica pelo MAS”, Renata Cambra e “a maioria do partido” – muitos com percurso à esquerda, inclusive no Bloco de Esquerda – decidiram avançar com o Trabalhadores Unidos.

O símbolo do novo partido é um punho cerrado, roxo, “cor associada à luta das mulheres”, assente numa estrela vermelha, “associado às lutas dos trabalhadores”.