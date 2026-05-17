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"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 19min

O lançamento da edição limitada do Royal Pop, da Swtch, causou ajuntamentos e tumultos em várias cidades europeias. Em algumas a polícia foi chamada a intervir e várias lojas encerraram por motivos de segurança

Numa loja perto de Paris a polícia francesa teve que usar gás lacrimogéneo e no Reino Unido e nos Países Baixos várias lojas viram-se forçadas a fechar por motivos de segurança, enquanto centenas de pessoas faziam fila e se amontovavam para comprar o relógio Royal Pop.

O lançamento da edição limitada dos relógios Swatch transformou-se num caos em várias cidades europeias e também em Nova Iorque. Centenas de pessoas esperaram durante a noite de sexta-feira para sábado – e em alguns casos durante vários dias – na esperança de comprar os relógios Royal Pop, feitos em colaboração com a fabricante de relógios de luxo Audemars Piguet. Os relógios custam cerca de 350 euros nas lojas mas como são muito procurados estão a ser revendidos a preços muito superiores em diversos sites.

Em França, filas com centenas de pessoas formaram-se durante a noite em várias cidades e uma fonte policial disse que os agentes usaram gás lacrimogéneo para controlar uma multidão de 300 pessoas em frente a uma loja da Swatch na região de Paris. Uma porta metálica e dois portões de segurança ficaram danificados no incidente. A polícia acrescentou que as lojas subestimaram a necessidade de segurança.

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Um tumulto ocorreu também em frente a uma loja da Swatch em Milão, à hora de abertura, no sábado, de acordo com imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais.

Em Genebra, na Suíça, compradores acumulam-se à porta da loja da Swatch (AP)

Nos Países Baixos, a polícia teve de intervir num centro comercial perto de Haia depois de centenas de pessoas se terem juntado à loja. A polícia informou que se vivia um clima tenso e algumas discussões. Quando a loja decidiu não abrir, as pessoas foram mandadas para casa. As lojas da Swatch em Amesterdão e Utrecht também permaneceram encerradas. Não se sabe quando reabrirão.

O centro comercial Westfield Mall of the Netherlands anunciou no seu site: “O lançamento da Swatch em colaboração com a Audemars Piguet NÃO vai acontecer. A loja vai continuar encerrada este fim de semana”. A Swatch foi também obrigada a fechar as suas lojas em Londres e em outras seis cidades do Reino Unido por “motivos de segurança” após grandes aglomerações no exterior.

Em Nova Iorque, a inauguração da loja da Swatch em Times Square ficou marcada por empurrões e tumultos entre a multidão que aguardava. "Foi um caos", contou à AFP um comprador que estava na fila desde quarta-feira.

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Depois do caos, na loja da Swatch em Genebra, na Suíça (AP)

 

Temas: Relógios Swatch Tumultos lojas
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