Homem procurado no Reino Unido por abuso sexual de crianças detido em Viseu

Agência Lusa , AM
Há 1h e 35min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Detido poderá vir a ser condenado numa pena de 14 anos de prisão

A Polícia Judiciária deteve em Viseu um homem, de 45 anos, procurado no Reino Unido por crimes de abuso sexual de crianças e sobre o qual pendia um mandado de detenção internacional, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido em Nelas, no concelho de Viseu, através da Unidade de Informação Criminal, decorrente de análise de informação e desenvolvimento de diligências operacionais.

Segundo a Judiciária, os factos ocorreram entre 2010 e 2012, na casa onde o suspeito viva juntamente com a sua companheira e enteada, na altura com 13 anos, aproveitando-se desse facto para abusar sexualmente da menor.

"Os crimes foram descobertos após uma visita ao hospital, altura em que a criança revelou o abuso sexual aos profissionais de saúde", refere a mesma nota.

Por estes factos, de acordo com a PJ, o detido poderá vir a ser condenado numa pena de 14 anos de prisão.

A PJ refere ainda que o detido irá ser presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para decisão e aplicação de medida de coação.

