Tribunal decide governo britânico não teve razão em proibir o grupo Palestine Action

Há 1h e 7min

Apesar da decisão, a proibição vai continuar em vigor enquanto se aguarda o recurso do governo

O Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu esta sexta-feira que a decisão do governo de classificar o grupo ativista Palestine Action como organização terrorista no verão passado era ilegal, marcando uma grande vitória para os defensores das liberdades civis.

O tribunal considerou que a decisão da então secretária do Interior, Yvette Cooper, de proibir o grupo foi desproporcionada, levantando questões sobre as detenções de quase três mil pessoas em protestos de solidariedade. Mas a juíza Victoria Sharp decidiu que a proibição continua em vigor, enquanto se aguarda o recurso do governo.

Os ativistas dos direitos humanos tinham argumentado que a proibição representava um grande exagero do poder do governo, corria o risco de criminalizar a dissidência política e estabelecia um precedente de longo alcance para a utilização de leis antiterrorismo contra movimentos de protesto.

A cofundadora do grupo, Huda Ammori, interpôs um recurso judicial contra a decisão do governo britânico de proibir o grupo ao abrigo das leis antiterrorismo.

A decisão vem na sequência de uma das maiores campanhas de desobediência civil não violenta da história recente, com 2.787 pessoas - muitas delas reformados ou idosos - detidas em protestos por todo o país desde julho.

A maior parte dessas detenções foi efetuada por segurarem cartazes onde se lia: “Sou contra o genocídio, apoio a Palestine Action”, nas manifestações, segundo a organização Defend Our Juries - que tem sido fundamental na organização dos protestos.

Um porta-voz da Defend Our Juries pediu uma reunião com o Ministro do Interior e o chefe da polícia de Londres, instando-os a “corrigir os erros da proibição, incluindo o tratamento injusto de todos aqueles que foram ilegalmente detidos e acusados ao abrigo da proibição”.

Ativistas pró-palestinianos celebram a decisão desta sexta-feira em frente ao Supremo Tribunal de Londres (Ben Stansall/AFP/Getty Images via CNN Newsource)

Grande risco pessoal

Após a decisão desta sexta-feira, a multidão que se tinha reunido no exterior do Supremo Tribunal de Londres irrompeu em aplausos e cânticos de “Palestina livre e livre”, com algumas pessoas em lágrimas.

"Milhares de pessoas conscientes viram que classificar um protesto como terrorismo era uma jogada diretamente retirada do manual do ditador. Juntos, agimos com grande risco pessoal - inspirados pela coragem uns dos outros. Ajudámos a tornar esta proibição inaplicável, dizendo “não cumprimos”, afirmou o porta-voz da Defend Our Juries.

O caso seguiu-se a uma revisão judicial de três dias em dezembro, em que os advogados do cofundador do grupo argumentaram que a proibição era “uma escalada extraordinária e ilegal contra a dissidência política”.

A Palestine Action é um grupo com sede no Reino Unido que tem como objetivo interromper as operações dos fabricantes de armas ligados ao governo israelita e à sua guerra em Gaza. Foi fundado por Ammori e pelo ativista climático Richard Barnard em 2020, quando o grupo levou a cabo a sua primeira ação para encerrar as operações no Reino Unido da Elbit Systems - o maior fabricante de armas de Israel. A principal missão do grupo é “acabar com a participação global no regime genocida e de apartheid de Israel”.

Desde a sua fundação, a Palestine Action, entre outras ações, ocupou, bloqueou, pintou com spray e perturbou a empresa israelo-francesa de drones UAV Tactical Systems e o gigante mundial do armamento Leonardo. Cortou e pintou com spray um retrato do antigo Secretário dos Negócios Estrangeiros Arthur Balfour - cuja declaração de 1917 expressava o apoio de Londres ao estabelecimento de um “lar nacional para o povo judeu” na Palestina sob mandato britânico - no Trinity College, em Cambridge, e “raptou” dois bustos do primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann, da Universidade de Manchester.

No entanto, foi a ação do grupo no final de junho de 2025 na base aérea da RAF Brize Norton - onde os ativistas vandalizaram dois aviões de reabastecimento Airbus Voyager com tinta e pés-de-cabra - que levou à sua proibição.

O grupo foi proscrito pelo Ministério do Interior como um grupo terrorista dias depois da invasão da base aérea, o que o colocou em pé de igualdade com organizações como a Al-Qaeda e o ISIS. A medida suscitou a condenação de peritos das Nações Unidas, grupos de defesa dos direitos humanos e políticos.

Os advogados do governo argumentaram que a proscrição do grupo era uma medida de segurança nacional necessária.

A decisão de sexta-feira do Supremo Tribunal segue-se a uma das mais longas greves de fome do Reino Unido, à decisão do governo de não atribuir à Elbit Systems UK um contrato de dois mil milhões de libras esterlinas (cerca de 2,5 mil milhões de euros) com o Ministério da Defesa do Reino Unido e à absolvição de ativistas acusados de um assalto a uma fábrica da Elbit Systems UK em Bristol, este mês.

A decisão centra as atenções na questão que está no centro do debate sobre a Palestine Action: a forma como a Grã-Bretanha aplica as leis antiterroristas aos protestos internos e os limites do poder executivo.

Mick Krever e Isobel Yeung da CNN contribuíram para esta reportagem