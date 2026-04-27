Carlos III vai a caminho dos EUA para a missão mais difícil do seu reinado

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Carlos tornou-se uma espécie de trunfo para o governo britânico

Washington, DC — "A palavra 'especial' não chega nem perto de fazer justiça", disse Donald Trump sobre a relação entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. "Somos como duas notas num acorde, ou dois versos do mesmo poema — cada um belo por si só, mas realmente destinados a serem tocados juntos."

Isto foi em setembro, quando o presidente dos EUA discursou num banquete oferecido pelo rei Carlos III para assinalar a sua segunda visita de Estado sem precedentes à Grã-Bretanha. Desde então, os comentários de Trump sobre a Grã-Bretanha não têm sido tão líricos, nem tão gentis.

O presidente dos EUA chamou ao primeiro-ministro Keir Starmer um "perdedor" devido à sua recusa em ajudar militarmente os EUA na sua guerra com o Irão. E afirmou que Starmer "não era Churchill", comparando-o antes a Neville Chamberlain, antigo líder britânico que apaziguou Hitler. Trump declarou ainda que a Grã-Bretanha já não é "o Rolls-Royce dos aliados" e menosprezou os porta-aviões da Marinha Real como "brinquedos". Questionado este mês sobre o estado da "relação especial", Trump respondeu: "Não está bem, não está nada bem."

Cabe ao rei Carlos ajudar a repará-la. O monarca chega aos EUA esta segunda-feira para uma visita de Estado de quatro dias para assinalar o 250.º aniversário da independência do país, declarada durante o reinado do seu tetravô, o rei Jorge III.

A "relação especial" passou por muito desde então, desde a incêndio da Casa Branca pela Grã-Bretanha na Guerra de 1812 até à invasão dos EUA a Granada em 1983, enquanto a Rainha Isabel II era a sua chefe de Estado.

As relações estão novamente num ponto baixo. Starmer tinha sido elogiado por ter gerido com sucesso o primeiro ano do segundo mandato de Trump; o segundo ano tem sido mais conturbado devido a desacordos sobre a guerra de Trump contra o Irão.

Donald Trump e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer realizam uma conferência de imprensa em Chequers, no final da segunda visita de Estado do presidente dos EUA à Grã-Bretanha, em setembro passado, em Aylesbury, Inglaterra. Leon Neal/Getty Images

Embora o monarca britânico deva manter-se acima da política, o seu governo espera que a sua visita aos EUA possa ajudar a aliviar as tensões. Carlos e Camilla terão bastante tempo para conviver com os Trump na etapa da viagem em Washington, que culmina com um discurso do rei numa sessão conjunta do Congresso, antes de a família real seguir para Nova Iorque e Virgínia.

"O rei não terá o tipo de conversa com o presidente, ou com senadores seniores e assim por diante, que o primeiro-ministro teria, mas está extremamente bem informado, e isso proporciona uma oportunidade para conversas privadas sobre algumas questões realmente importantes", disse Peter Westmacott, antigo embaixador britânico nos Estados Unidos.

"Do ponto de vista do Reino Unido, esperamos obviamente que essas conversas privadas tenham algum impacto", acrescentou.

O rei Carlos ficou "muito aliviado" por Trump, a sua esposa e outros convidados terem saído ilesos depois de um atirador ter tentado invadir um jantar da imprensa em Washington no sábado à noite, informou o Palácio de Buckingham. O rei e a rainha terão contactado em privado o presidente dos EUA na sequência do incidente de segurança.

O palácio confirmou posteriormente, no domingo, que a visita de Estado real aos EUA irá prosseguir conforme planeado "na sequência de discussões em ambos os lados do Atlântico ao longo do dia e seguindo o conselho do Governo".

"O rei e a rainha estão muito gratos a todos aqueles que trabalharam a todo o vapor para garantir que assim seja e aguardam com expectativa o início da visita amanhã", afirmou o palácio num comunicado.

A CNN sabe que haverá pequenos ajustes operacionais em um ou dois compromissos, mas o plano geral para a visita de quatro dias permanece conforme previamente agendado.

Um teste difícil

Carlos tornou-se uma espécie de trunfo para o governo britânico. Quando Starmer visitou a Casa Branca no ano passado, não perdeu tempo em exibir uma carta do rei, convidando o presidente para uma visita de Estado a Windsor. A jogada mostrou como o governo de Starmer planeava lidar com Trump no seu segundo mandato: aproveitar a sua propensão para a bajulação e a realeza — e esperar colher recompensas.

Trump mostra o convite do rei Carlos para uma segunda visita de Estado a 27 de fevereiro de 2025. Carl Court/Getty Images

Sabe-se que o carinho de Trump pela Grã-Bretanha e pela sua monarquia é profundo. No seu livro "The Art of the Deal", Trump escreveu que herdou o seu "talento para o espetáculo" da Rainha Isabel II, cuja coroação assistiu na televisão quando era criança. Recordou ter ficado "fascinado pela pompa e circunstância, por toda a ideia de realeza e glamour (sic)". E o presidente fala frequentemente do seu "grande amor" pela Escócia, terra natal da sua mãe, onde possui dois campos de golfe.

Mas por baixo deste carinho, existem profundas diferenças entre o monarca e o presidente.

O plano "drill, baby, drill" [que pode ser traduzido como "perfura, querida, perfura"] de Trump é o tipo de política contra a qual Carlos, um ambientalista de longa data, tem protestado há décadas. Enquanto o rei é um entusiasta dos parques eólicos, Trump detesta-os. No ano passado, queixou-se de que os parques eólicos ao largo da costa do seu campo de golfe Turnberry não eram apenas uma monstruosidade, mas "estavam a enlouquecer as baleias". Quando Trump se encontrou com o então príncipe Carlos durante o seu primeiro mandato, queixou-se de que a conversa tinha sido "terrível", segundo a ex-secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham. Trump disse que o futuro rei não falava "de nada além das alterações climáticas", escreveu Grisham nas suas memórias.

Enquanto a falecida Rainha Isabel II desfrutou de relações relativamente tranquilas durante as suas sete visitas aos EUA, Carlos estará plenamente ciente do panorama turbulento que terá de navegar, ao mesmo tempo que recorre à experiência diplomática que aperfeiçoou ao longo de décadas. Ele sabe como palavras cuidadosas e ações ponderadas podem acalmar tensões mais amplas.

Para o rei, esta viagem não se resume apenas a Trump. Trata-se da América e da história partilhada entre os dois países. Essa relação "transcende a presidência", disse à CNN uma fonte britânica com conhecimento dos preparativos da visita de Estado.

Destaque para valores partilhados, culturas com economias e acordos de segurança profundamente enraizados. "Todas essas coisas são anteriores a este momento atual e todas elas continuarão muito depois", acrescentou a fonte. Isso porque, quando Trump deixar o cargo e for substituído, o rei precisará de dar continuidade com o próximo presidente e com os que se seguirem, até que o seu filho William assuma o trono.

A "realidade", segundo disse a fonte à CNN, é que os dois países discordaram no passado sobre tudo, desde o Vietname até à Crise de Suez, mas acabaram por se unir novamente durante as Guerras Mundiais, a Guerra Fria e a criação das Nações Unidas. As coisas nem sempre têm de ser "cor-de-rosa", explicou a fonte.

O rei e os americanos

Fontes do lado britânico afirmaram que a agenda do Rei foi adaptada de forma mais ampla para o povo americano.

Em Washington, a Casa Branca liderará tudo o que acontecer na residência executiva, como uma reunião privada entre o Rei e Trump, uma visita à nova colmeia da Casa Branca, uma revista militar cerimonial com salva de 21 tiros e o jantar de Estado. O evento é de "white tie", segundo a fonte britânica familiarizada com os planos da visita, o nível mais elevado de traje formal de noite, em vez do mais semi-formal "black tie" — indicando honras de alto nível para o chefe de Estado britânico. E espere uma lista de convidados mais corporativa do que o brilho de Hollywood; não haverá John Travoltas a dançar para chegar às manchetes.

Além da Casa Branca, os britânicos moldaram os preparativos e a imagem. O rei e a rainha participarão numa festa no jardim que refletirá um recorte da sociedade norte-americana e, no final da semana, depositarão uma coroa de flores em memória daqueles que perderam a vida ao serviço dos EUA, do Reino Unido e dos aliados.

O ponto alto da visita é o discurso do rei numa sessão conjunta do Congresso, apenas a segunda vez que um monarca britânico o faz. Espera-se que ele se dirija diretamente ao povo americano, em vez de proferir uma ode a qualquer presidente em particular.

Tem havido apelos para que o casal real se encontre com sobreviventes dos abusos de Jeffrey Epstein, na sequência do escândalo envolvendo Andrew Mountbatten-Windsor. O irmão de Carlos foi detido em fevereiro sob suspeita de conduta indevida no exercício de funções públicas; a polícia tinha anteriormente afirmado que estava a analisar alegações de que Mountbatten-Windsor partilhou informações confidenciais com o agressor sexual condenado enquanto desempenhava funções como enviado. O ex-príncipe já negou todas as acusações contra si e insistiu que nunca testemunhou nem suspeitou de qualquer comportamento do qual o falecido Epstein é acusado.

Embora a família real não vá abordar diretamente o escândalo de Epstein durante a visita, espera-se que demonstrem que as vítimas de abuso devem estar sempre em primeiro plano, reunindo-se com representantes de instituições de caridade que trabalham com vítimas de violência doméstica.

Fora da capital, o casal real dará continuidade a este tema de aproximação aos americanos comuns em Nova Iorque, onde visitará o memorial do 11 de setembro e se reunirá com socorristas, além de participar numa iniciativa comunitária no Harlem, num evento de alfabetização e numa possível visita de cortesia.

Em seguida, no estado democrata da Virgínia, encontrar-se-ão com comunidades indígenas para ouvir sobre conservação, mas também sobre a questão controversa dos direitos à terra, o que poderá causar espanto na administração Trump. Eles também participarão numa festa de rua para comemorar o 250.º aniversário. Depois de deixarem os EUA, o rei seguirá para as Bermudas antes de voar de regresso ao Reino Unido.

Casa Branca também quer causar boa impressão

A viagem marca também um teste diplomático de alto risco para a Casa Branca, que se prepara para oferecer toda a pompa e circunstância de uma visita de Estado oficial.

Trump assumiu pessoalmente um papel mais ativo no planeamento do evento da noite de terça-feira, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

A primeira-dama, Melania Trump, deu a entender que esteve envolvida na conceção floral e na seleção da porcelana, trabalhando em estreita colaboração com uma equipa de chefs da Casa Branca, pessoal social e especialistas em protocolo. O gabinete da primeira-dama publicou na semana passada um vídeo a preto e branco a antecipar "os detalhes finais", mostrando arranjos florais com amaranto e rosas, uma disposição de mesa com o serviço de porcelana dourada Clinton e um menu elaborado à mão pelo Gabinete de Caligrafia da Casa Branca.

"Um evento desta importância e magnitude recebe grande cuidado e atenção", disse um funcionário da Casa Branca à CNN.

Mas Donald Trump, conhecido por se deleitar com a pompa dos eventos oficiais, assumiu a liderança em detalhes como a elaboração da lista de convidados e a seleção do menu, com a sua esposa a dar a sua opinião. O planeamento decorreu sem um secretário social da Casa Branca, um papel fundamental para funções de anfitrião de alto nível. Melania Trump, que emprega uma equipa reduzida em comparação com as suas antecessoras ou mesmo com a equipa do seu primeiro mandato, ainda não preencheu o cargo.

"Ele vai querer que seja super grandioso", disse um antigo funcionário da Casa Branca, recordando o quanto Donald Trump ficou impressionado durante uma visita anterior ao Palácio de Buckingham.

A sua elevada atenção a estes detalhes sublinha a forma como assumiu o controlo de tarefas que tradicionalmente cabem ao gabinete da primeira-dama e à equipa da residência executiva. O presidente desempenhou um papel semelhante no Baile dos Governadores no início deste ano, onde um conjunto militar interpretou excertos de "Os Miseráveis".

E isto acontece enquanto ele supervisionou a demolição da Ala Leste, que foi o lar das primeiras-damas e das suas equipas durante décadas, e está a liderar mudanças no Jardim das Rosas e na Colunata Oeste, juntamente com a construção do salão de baile.

Enquanto os maridos se reúnem, a primeira-dama receberá a rainha Camilla para um evento educativo com estudantes americanos, utilizando óculos de realidade virtual e óculos com inteligência artificial.

Enquanto Trump se entrega ao seu amor por tudo o que é real, Carlos irá destacar a história partilhada entre os dois países – e talvez, nesse processo, aliviar as tensões atuais.

Quando questionado se a visita do rei Carlos e da rainha Camilla poderia ajudar a reparar a relação vacilante entre os EUA e o Reino Unido, Trump assumiu um tom positivo na quinta-feira. «Absolutamente, a resposta é sim», disse ele à BBC numa entrevista por telefone.

"Conheço-o bem, conheço-o há anos", afirmou. "É um homem corajoso e é um grande homem. Seria, sem dúvida, algo positivo."