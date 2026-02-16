PM britânico anuncia planos para restringir o uso de redes sociais por menores

Agência Lusa , MJC
Há 15 min
Telemóveis e smartphones (AP)

Em Portugal, foi aprovado na quinta-feira no parlamento um projeto de lei para limitar o acesso de crianças e jovens a plataformas ‘online’ e redes sociai

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou no domingo que vai recorrer ao parlamento para expandir os poderes do governo e aplicar restrições ao uso de redes sociais, como uma idade mínima.

"Iremos ao parlamento para garantir novos poderes para o Governo" que permitirão "implementar uma idade mínima para o uso de redes sociais em poucos meses, para impedir que crianças tenham acesso a conteúdo prejudicial", indicou Starmer.

Em Portugal, foi aprovado na quinta-feira no parlamento um projeto de lei para limitar o acesso de crianças e jovens a plataformas ‘online’ e redes sociais.

O chefe do Governo britânico criticou as "plataformas poderosas, com designs viciantes e tecnologias em constante evolução", adiantando que pretende também que haja legislação para obrigar as empresas de tecnologia a cumprir as regras em relação aos conteúdos ilegais na Internet "ou enfrentarem as consequências de infringir a lei".

"Nenhuma plataforma tem carta-branca", salientou Starmer.

"Como pai de dois adolescentes, sei que o acesso de menores às redes sociais é algo que preocupa muito os pais neste momento", disse, adiantando que também tentará limitar o acesso dos menores a VPNs (redes privadas virtuais) para os impedir de evitarem as restrições.

Vários países já regularam o uso das redes sociais por menores, como a França, a Dinamarca e a Grécia, tendo a Espanha anunciado recentemente uma proposta nesse sentido.

O diploma do PSD aprovado na quinta-feira estabelece que é preciso ter pelo menos 16 anos para aceder a redes sociais como o Instagram, Tik Tok ou Facebook e que, entre os 13 e os 16 anos, o acesso só é permitido após o "consentimento parental expresso e verificado".

A legislação atual já proíbe o acesso a menores de 13 anos, mas até agora não havia controlo nem a idade era verificada pelas plataformas. Com este novo projeto de lei, será preciso confirmar a idade do utilizador através do sistema Chave Móvel Digital para conseguir aceder às plataformas.

Também os prestadores de serviços passam a ser obrigados a implementar mecanismos que protejam as crianças e jovens, podendo ser alvo de coimas até "aos dois milhões de euros ou 2% do volume de negócios anual mundial".

Temas: Reino Unido Redes sociais Jovens Keir Starmer

Relacionados

Proibição de redes sociais aos menores de 16 só funciona se houver uma "regulação interna". "A lei, por si só, não vai resolver o problema"

Parlamento aprova proibição do acesso livre de menores de 16 anos às redes sociais

Europa

PM britânico anuncia planos para restringir o uso de redes sociais por menores

Há 15 min

Mais de 70 ONG pedem à União Europeia que suspenda estratégia para aumentar repatriamentos

Há 2h e 45min

GUERRA AO MINUTO | Foi extinto o incêndio no porto russo de Taman

Há 2h e 54min
02:45

Chefe da diplomacia europeia encerra Conferência de Segurança de Munique com recados para Putin

Ontem às 20:23
Mais Europa

Mais Lidas

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Ontem às 08:00

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

14 fev, 19:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Ontem às 12:00

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

13 fev, 12:00

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

Ontem às 16:00

Aldeia italiana limita acesso a igreja famosa no Instagram para travar turismo de um dia

14 fev, 17:00

Ursos polares no Ártico norueguês estão mais gordos e saudáveis, apesar do degelo marinho

14 fev, 15:00

Linhas elétricas subterrâneas sem apoio europeu podem acabar na fatura

13 fev, 08:41

Seguro vence nos três concelhos que adiaram as eleições

Ontem às 20:49