Polícia do Reino Unido investiga mais de 670 mil euros em donativos ao partido de Farage

Há 1h e 29min

Investigação por suspeitas de fraude envolvendo doações ao partido nacionalista Reform UK antes das legislativas de 2024 levaram Nigel Farage a demitir-se no início desta semana para forçar novas eleições ao seu assento parlamentar pelo círculo eleitoral de Clacton-on-Sea

A polícia britânica está a investigar a origem de pelo menos 500 mil libras (671.300 dólares a taxa de câmbio atual) em donativos ao partido populista Reform UK, de Nigel Farage, feitos pela mãe de um aliado político próximo, condenado por fraude eletrónica, noticia esta sexta-feira o jornal The Times.

Em comunicado, a polícia informou que está a investigar possíveis crimes previstos nas leis que regem as doações a partidos políticos, que podem incluir a ocultação da origem dos fundos ou o fornecimento de informações falsas ao tesoureiro de um partido.

"Foi iniciada uma investigação em fevereiro de 2025 após uma denúncia feita à Polícia Metropolitana pela Comissão Eleitoral, relacionada com donativos feitos a um partido político antes das eleições gerais do Reino Unido de 2024", disse um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres.

Duas pessoas já foram interrogadas no âmbito deste processo, mas não foi efetuada qualquer detenção, acrescentou a polícia, sem confirmar os nomes dos envolvidos nas doações sob investigação.

Farage enfrenta há várias semanas questões sobre os fundos recebidos pelo partido e as suas finanças, incluindo doações não divulgadas de um investidor bilionário em criptomoedas, George Cottrell, que foi condenado por fraude nos Estados Unidos.

Farage negou repetidamente qualquer irregularidade, afirmando que recebeu a doação do investidor em criptomoedas antes de anunciar a sua candidatura nas eleições de 2024 e, por isso, não precisava de a declarar.

No início desta semana, e na sequência da investigação, Farage renunciou ao cargo de deputado por Clacton-on-Sea, o seu círculo eleitoral, dizendo que cabe aos eleitores julgarem se é ou não culpado nas eleições suplementares que terão lugar depois do verão.

O The Times indica que a investigação policial está a analisar os pagamentos feitos por Fiona Cottrell, mãe de George Cottrell, ao Reform antes das eleições de 2024. Aliado político de longa data do partido nacionalista e populista, Cotrell foi detido nos EUA em 2017, depois de se ter declarado culpado de fraude eletrónica, sendo atualmente investidor no setor das criptomoedas.