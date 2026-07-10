MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Polícia do Reino Unido investiga mais de 670 mil euros em donativos ao partido de Farage

CNN Portugal , JAV
Há 1h e 29min
O líder do Reform UK, Nigel Farage, fala com a imprensa em St Helens, Inglaterra, a 8 de maio. Ryan Jenkinson/Getty Images
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Investigação por suspeitas de fraude envolvendo doações ao partido nacionalista Reform UK antes das legislativas de 2024 levaram Nigel Farage a demitir-se no início desta semana para forçar novas eleições ao seu assento parlamentar pelo círculo eleitoral de Clacton-on-Sea

A polícia britânica está a investigar a origem de pelo menos 500 mil libras (671.300 dólares a taxa de câmbio atual) em donativos ao partido populista Reform UK, de Nigel Farage, feitos pela mãe de um aliado político próximo, condenado por fraude eletrónica, noticia esta sexta-feira o jornal The Times.

Em comunicado, a polícia informou que está a investigar possíveis crimes previstos nas leis que regem as doações a partidos políticos, que podem incluir a ocultação da origem dos fundos ou o fornecimento de informações falsas ao tesoureiro de um partido.

"Foi iniciada uma investigação em fevereiro de 2025 após uma denúncia feita à Polícia Metropolitana pela Comissão Eleitoral, relacionada com donativos feitos a um partido político antes das eleições gerais do Reino Unido de 2024", disse um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres.

Duas pessoas já foram interrogadas no âmbito deste processo, mas não foi efetuada qualquer detenção, acrescentou a polícia, sem confirmar os nomes dos envolvidos nas doações sob investigação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Farage enfrenta há várias semanas questões sobre os fundos recebidos pelo partido e as suas finanças, incluindo doações não divulgadas de um investidor bilionário em criptomoedas, George Cottrell, que foi condenado por fraude nos Estados Unidos.

Farage negou repetidamente qualquer irregularidade, afirmando que recebeu a doação do investidor em criptomoedas antes de anunciar a sua candidatura nas eleições de 2024 e, por isso, não precisava de a declarar.

No início desta semana, e na sequência da investigação, Farage renunciou ao cargo de deputado por Clacton-on-Sea, o seu círculo eleitoral, dizendo que cabe aos eleitores julgarem se é ou não culpado nas eleições suplementares que terão lugar depois do verão.

O The Times indica que a investigação policial está a analisar os pagamentos feitos por Fiona Cottrell, mãe de George Cottrell, ao Reform antes das eleições de 2024. Aliado político de longa data do partido nacionalista e populista, Cotrell foi detido nos EUA em 2017, depois de se ter declarado culpado de fraude eletrónica, sendo atualmente investidor no setor das criptomoedas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Reino Unido Nigel Farage Reform UK doacoes Investigacao
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Turquia volta atrás dias depois e diz que "nesta fase" não vai aderir ao Banco Multilateral de Defesa proposto pelo Canadá

Há 41 min
00:49

"Uma tragédia sem precedentes": as imagens dos incêndios na Andaluzia que já causaram vários mortos

Há 46 min

Polícia do Reino Unido investiga mais de 670 mil euros em donativos ao partido de Farage

Há 1h e 29min

Três detidos na Grécia por suspeita de ataques incendiários a prédios ligados ao partido no poder

Há 1h e 37min
Mais Europa

Mais Lidas

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

Ontem às 07:04

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

8 jul, 10:54

Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

8 jul, 17:53

Super El Niño ameaça o planeta: cientistas estão a estudar uma solução controversa para travar os seus efeitos

Ontem às 06:46

"Tive de abandonar o comboio porque não aguentava": passageiros da CP denunciam falta de condições durante a vaga de calor

Há 3h e 58min

Bloqueadores de Starlink, estradas secundárias e camiões de "leite": a nova estratégia da Rússia para escapar aos drones ucranianos

Ontem às 14:52

Morreu Bonnie Tyler. Cantora estava hospitalizada em Portugal

Ontem às 10:09

"Trump não esquece" e "cobra sempre". EUA acabam de dar uma "oferta cruel" à Ucrânia

Ontem às 07:00

Julho chega com descidas de preço nas telecomunicações. Há um pacote que ficou 8 euros mais barato

Ontem às 10:00

Autocarro com crianças envolvido em acidente na A10. Há três feridos

Ontem às 18:12

Assim não vale, França. Ninguém disse que dava para jogar o Mundial com super-heróis

Ontem às 23:00

Portugal teve duas ondas de calor marinhas. Foi no Algarve e temperatura da água chegou aos 26,1 ºC

Ontem às 13:15