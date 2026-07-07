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Nigel Farage anuncia demissão perante controvérsia com doações financeiras

CNN , Hanna Ziady, Issy Ronald
Há 48 min
Nigel Farage Reform UK Reino Unido eleições (Justin Tallis/AFP via Getty Images)
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Líder do partido nacionalista Reform UK resigna ao seu assento parlamentar e anuncia recandidatura ao mesmo posto nas eleições especiais

Londres — Nigel Farage, líder do partido populista de direita Reform UK, demitiu-se do parlamento esta terça-feira e vai voltar a candidatar-se ao seu lugar numa eleição especial, no contexto de uma crescente controvérsia relacionada com doações financeiras.

Farage anunciou a decisão de renunciar ao cargo de membro do parlamento por Clacton-on-Sea, o seu círculo eleitoral em Essex, no seu canal de YouTube.

A medida surpreendente parece ser uma tentativa de lidar com recentes notícias negativas da imprensa sobre a origem da sua riqueza pessoal, que é também objeto de uma investigação por parte do órgão de fiscalização das normas do parlamento.

No seu anúncio esta tarde, Farage negou qualquer irregularidade. "Deixem-me ser absolutamente claro, não fiz nada de errado. Não violei a lei de forma alguma", disse, acrescentando que acredita ter "obedecido" às regras parlamentares com base em "boa assessoria jurídica".

"Decidi que o povo de Clacton deve julgar as minhas ações", acrescentou Farage. “Lutarei para vencer. Lutarei para dar continuidade à revolução política iniciada pelo Reform.”

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A sua decisão irá gerar novas turbulências na política britânica, após a demissão do primeiro-ministro Keir Starmer, no mês passado. Espera-se que o Partido Trabalhista, no poder, nomeie um novo líder dentro de menos de duas semanas, provavelmente o ex-presidente da Câmara de Manchester, Andy Burnham.

Farage, um dos principais arquitectos do Brexit, é há muito uma das vozes mais proeminentes da extrema-direita populista britânica e, dado o recente sucesso do seu partido nas eleições locais, um possível futuro candidato a primeiro-ministro.

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