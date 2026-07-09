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Farage dá por si a lutar contra um caixote de lixo após jogada eleitoral do líder populista britânico sair pela culatra

CNN , Billy Stockwell
Há 1h e 16min
Count Binface, ou conde cara de lixo, vai disputar eleição suplementar com Nigel Farage após líder do Reform UK apresentar demissão (Scott A Garfitt/Invision/AP)
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"É uma farsa e uma distração desesperada, e o povo de Clacton merece melhor. Mas se ele quiser passar o verão a discutir com um caixote do lixo, não o vou impedir"

A jogada política parece ter saído pela culatra de forma espetacular.

Quando o líder populista de direita britânico, Nigel Farage, anunciou a sua demissão enquanto deputado e a convocatória de uma eleição especial perante uma série de alegações sobre financiamento, procurou adotar uma postura superior, declarando que os "juízes das minhas ações" deveriam ser os seus eleitores.

Em vez disso, os partidos rivais descartaram as suas ações como uma manobra política e disseram que não participariam nas eleições, deixando como seu principal adversário um comediante que usa um caixote do lixo na cabeça, cujas propostas incluem obrigar os ciclistas infratores a andar de monociclo.

Farage, líder do partido Reform UK – que lidera a maioria das sondagens de opinião no Reino Unido – enfrenta acusações de não ter declarado milhões de libras em presentes de dadores ricos e está a ser investigado pelo órgão de supervisão das normas do parlamento. Ele rejeita qualquer irregularidade.

Demitiu-se do cargo de membro do parlamento por Clacton-on-Sea, o seu círculo eleitoral no sudeste de Inglaterra, na passada terça-feira, no contexto da crescente controvérsia sobre doações financeiras não declaradas.

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Apresentou a mudança como uma forma de deixar que o povo de Clacton decidisse o seu futuro político, em vez de um "sistema" que, segundo ele, está a tentar desacreditá-lo.

"Decidi que o povo de Clacton deve julgar as minhas ações", disse Farage. "Lutarei para vencer. Lutarei para continuar a revolução política iniciada pelo Reform".

O líder da Reform UK, Nigel Farage, fez uma declaração sobre o seu "futuro na vida pública" na Millbank Tower, em Londres, na terça-feira. foto Dan Kitwood/Getty Images

A decisão, contudo, foi rapidamente rejeitada pelos seus adversários habituais. Os principais partidos políticos do Reino Unido – o Partido Trabalhista, no poder, o Partido Conservador, de direita, e os Liberais Democratas, de centro – anunciaram que iriam boicotar a votação em Clacton.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que renunciou à liderança do Partido Trabalhista no mês passado, disse que a mudança foi uma "manobra desesperada", enquanto um porta-voz de Andy Burnham, amplamente considerado o futuro primeiro-ministro do país, disse que foi um "truque para desviar a atenção das graves acusações quanto aos financiadores de Farage".

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Com os habituais adversários políticos fora de cena, as únicas figuras que se apresentaram até agora para desafiar Farage são marginais – a mais conhecida delas é um homem conhecido no Reino Unido como “Count Binface”, ou Conde Cara-de-Lixo, um comediante satírico que se descreve online como um “político espacial”.

Binface, uma criação do argumentista e comediante Jon Harvey, é candidato em eleições britânicas há anos. Faz parte de uma longa tradição no Reino Unido de candidatos satíricos que se opõem a políticos proeminentes como forma de chamar a atenção para os seus absurdos, ou simplesmente como jogada publicitária. Binface, cuja personagem e figurino se tornaram mais elaborados com o tempo, tornou-se o mais conhecido do género.

“Que comece o jogo, Nige”, publicou Binface na rede social X, onde tem mais de 200 mil seguidores, depois de Farage se ter demitido.

A decisão dos principais partidos de ignorar a eleição especial, conhecida na Grã-Bretanha como eleição suplementar, visa demonstrar que se trata de uma manobra de Farage para desviar a atenção do escrutínio à sua riqueza privada.

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A ministra britânica das Finanças, Rachel Reeves, que tecnicamente teve de aceitar a demissão de Farage como membro do Parlamento, disse na rede social X: “É uma farsa e uma distração desesperada, e o povo de Clacton merece melhor. Mas se ele quiser passar o verão a discutir com um caixote do lixo, não o vou impedir”.

Os apoiantes de Farage, no entanto, dizem que os principais partidos estão com medo do arquiteto-chefe do Brexit, cujo partido obteve grandes ganhos nas recentes eleições locais do Reino Unido.

O porta-voz para assuntos internos do Reform UK, Zia Yusuf, criticou os líderes partidários que boicotam o Brexit por recusarem a hipótese de enfrentar Farage depois de o terem atacado durante anos.

“Covarde e transparente. O ‘establishment’ está encostado às cordas”, publicou na X.

Entretanto, Binface viu-se no centro das atenções dos media britânicos, com alguns comentadores a especularem mesmo que, embora seja improvável que derrote Farage, poderá atrair um substancial voto de protesto que supere em muito a sua pequena contagem habitual.

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Numa aparição na rádio BBC na quarta-feira, ironicamente descrita pelo apresentador como a “entrevista da manhã”, o humorista brincou questionando se os políticos que se recusaram a participar na disputa teriam medo dele, e não de Farage.

“Estão a fugir do velho Binny, ou pensam que o Nigel está a tramar alguma coisa?”, disse ao programa Today, da BBC Radio 4.

Questionado sobre qual seria o seu apelo para o povo de Clacton, o comediante respondeu: “Não ser o Nigel Farage.”

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Temas: Reino Unido Nigel Farage Count binface Eleicoes Inglaterra

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