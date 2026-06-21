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Starmer vai demitir-se na segunda-feira, diz Observer. Primeiro-ministro está focado no cargo, garante fonte do governo

CNN Portugal
Há 47 min
O primeiro-ministro britânico Keir Starmer durante o seu discurso sobre o «plano para a mudança» em Buckinghamshire, Inglaterra, na quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. (AP Photo/Darren Staples, Pool)
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Notícia foi avançada na noite de sábado, um dia depois da eleição ao parlamento de Andy Burnham, o principal rival de Keir Starmer no Partido Trabalhista

O jornal britânico The Observer afirmou na noite de sábado que o primeiro-ministro da Grã-Bretasnha, Keir Starmer, se prepara para renunciar ao cargo na segunda-feira e que já estabeleceu um cronograma para a sua saída, embora uma fonte do governo tenha dito que Starmer continua focado em continuar a trabalhar.

A ameaça ao governo Starmer, que tem vindo a intensificar-se há meses, aumentou drasticamente na sexta-feira, quando o seu maior rival trabalhista, Andy Burnham, conquistou um assento no parlamento, o que, em teoria, lhe permite lançar uma candidatura formal à liderança do partido.

No seu artigo, o Observer diz que o primeiro-ministro tem estado a discutir a renúncia ao cargo com a sua mulher antes de tomar uma decisão final. A Reuters destaca que, perante os rumores, há importantes figuras do Partido Trabalhista a aguardar um anúncio claro e formal sobre o futuro do governo já na segunda-feira.

Apesar da notícia, uma fonte do governo disse ao mesmo jornal britânico que Starmer continua focado no seu trabalho, remetendo para declarações anteriores do primeiro-ministro nesse sentido.

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Na última na sexta-feira, o chefe do governo disse que lutaria contra qualquer desafio à sua liderança e pediu aos trabalhistas que não destruam o partido com disputas internas.

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