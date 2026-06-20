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Keir Starmer deverá anunciar saída na segunda-feira

Tiago Palma
Há 1h e 12min
Keir Starmer (AP)
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O primeiro-ministro britânico deverá anunciar também um calendário para abandonar Downing Street. Andy Burnham é o favorito para lhe suceder mas há também o ex-ministro da Saúde

A pressão sobre Keir Starmer pode entrar esta semana no momento decisivo. De acordo com o jornal britânico The Observer, o líder trabalhista passou os últimos dias a ouvir ministros, assessores, dirigentes sindicais e financiadores do partido, e terá concluído que a sua posição já não é sustentável.

A saída, se for confirmada, deverá ser feita de forma faseada, para evitar um vazio político no Governo e no Partido Trabalhista.

Uma fonte de Downing Street citada pelo Observer classificou, porém, a notícia como “especulação”. Na sexta-feira, Starmer ainda dizia que concorreria em qualquer disputa interna e que tinha “mais a fazer”.

A crise agravou-se depois da vitória de Andy Burnham nas eleições intercalares de Makerfield, resultado que reforçou a ideia, dentro do Labour, de que o presidente da câmara da Grande Manchester pode ser o sucessor mais forte para travar a ascensão da Reform UK, partido populista de direita liderado por Nigel Farage. Os apoiantes de Burnham dizem que ele já reúne o apoio de mais de metade dos deputados trabalhistas.

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Entre os nomes apontados para uma eventual sucessão, Andy Burnham surge agora como favorito, mas Wes Streeting, antigo ministro da Saúde, também se prepara para disputar a liderança, embora alguns dirigentes trabalhistas admitam que possa vir a negociar um lugar num futuro Governo liderado por Burnham.

Segundo o The Observer, Keir Starmer está a ser pressionado a clarificar o seu futuro antes da reunião do Conselho de Ministros de terça-feira. Vários membros do Governo defendem uma transição ordenada, com a possibilidade de o novo líder ser formalmente escolhido na conferência do Partido Trabalhista, em setembro.

Starmer chegou a Downing Street em julho de 2024, depois de devolver o Labour ao poder com uma maioria esmagadora. Menos de dois anos depois, a promessa de estabilidade ficou cercada pelo custo de vida, pelo desgaste dos serviços públicos, pela imigração e pela subida da Reform UK. A sucessão, se avançar, será também uma disputa sobre o que resta desse mandato.

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Temas: Reino Unido Keir Starmer Primeiro-ministro Andy Burnham Labour

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