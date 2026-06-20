Keir Starmer deverá anunciar saída na segunda-feira

Há 1h e 12min

O primeiro-ministro britânico deverá anunciar também um calendário para abandonar Downing Street. Andy Burnham é o favorito para lhe suceder mas há também o ex-ministro da Saúde

A pressão sobre Keir Starmer pode entrar esta semana no momento decisivo. De acordo com o jornal britânico The Observer, o líder trabalhista passou os últimos dias a ouvir ministros, assessores, dirigentes sindicais e financiadores do partido, e terá concluído que a sua posição já não é sustentável.

A saída, se for confirmada, deverá ser feita de forma faseada, para evitar um vazio político no Governo e no Partido Trabalhista.

Uma fonte de Downing Street citada pelo Observer classificou, porém, a notícia como “especulação”. Na sexta-feira, Starmer ainda dizia que concorreria em qualquer disputa interna e que tinha “mais a fazer”.

A crise agravou-se depois da vitória de Andy Burnham nas eleições intercalares de Makerfield, resultado que reforçou a ideia, dentro do Labour, de que o presidente da câmara da Grande Manchester pode ser o sucessor mais forte para travar a ascensão da Reform UK, partido populista de direita liderado por Nigel Farage. Os apoiantes de Burnham dizem que ele já reúne o apoio de mais de metade dos deputados trabalhistas.

Entre os nomes apontados para uma eventual sucessão, Andy Burnham surge agora como favorito, mas Wes Streeting, antigo ministro da Saúde, também se prepara para disputar a liderança, embora alguns dirigentes trabalhistas admitam que possa vir a negociar um lugar num futuro Governo liderado por Burnham.

Segundo o The Observer, Keir Starmer está a ser pressionado a clarificar o seu futuro antes da reunião do Conselho de Ministros de terça-feira. Vários membros do Governo defendem uma transição ordenada, com a possibilidade de o novo líder ser formalmente escolhido na conferência do Partido Trabalhista, em setembro.



Starmer chegou a Downing Street em julho de 2024, depois de devolver o Labour ao poder com uma maioria esmagadora. Menos de dois anos depois, a promessa de estabilidade ficou cercada pelo custo de vida, pelo desgaste dos serviços públicos, pela imigração e pela subida da Reform UK. A sucessão, se avançar, será também uma disputa sobre o que resta desse mandato.