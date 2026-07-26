Jornalistas britânicos estão a autocensurar-se em temas como a imigração, Trump e a direita. Temem pela própria segurança, apura investigação

Há 1h e 3min

Encomendado pelo governo do Reino Unido, este é um dos estudos mais abrangentes algum diz realizado no país sobre a segurança dos profissionais de media, com investigações semelhantes nos EUA a chegarem às mesmas conclusões. Mulheres são as que mais sofrem abusos e assédio no contexto da profissão

Muitos jornalistas do Reino Unido estão a praticar autocensura na cobertura de protestos de apoio à direita, em artigos sobre Donald Trump e reportagens sobre os direitos trans por terem pela sua própria segurança, com as redações do país a serem acusadas de “normalizar” os riscos que os profissionais de media enfrentam atualmente.

Os dados foram apurados numa investigação apoiada pelo governo britânico com base em entrevistas com centenas de jornalistas de todo o Reino Unido, cujos resultados foram divulgados este domingo pelo The Guardian e outros jornais.

Sob anonimato, os entrevistados relataram uma crescente apreensão quanto à sua segurança no contexto da profissão, com alguns a assumirem que evitam ou alteram a cobertura de determinados tópicos por temerem intimidações, o que resulta em autocensura e num “estreitamento do debate público”, ressaltam os investigadores.

A investigação foi conduzida perante a crescente hostilidade contra os media ditos tradicionais em todo o Ocidente e os riscos para a segurança dos profissionais de media, que levaram as autoridades governamentais a encomendarem este estudo à consultora Alma Economics. É uma das avaliações mais abrangentes sobre a segurança de jornalistas algum dia produzidas no Reino Unido, envolvendo 531 profissionais e 55 entrevistas aprofundadas.

Quase metade dos entrevistados diz que as preocupações com a sua segurança influenciam a sua disposição para cobrir determinados assuntos, enquanto cerca de um terço diz ter alterado a forma como realiza a cobertura ou os assuntos que decide abordar.

"Houve, sem dúvida, momentos em que nos deparamos com uma história – talvez de interesse público, talvez que valesse a pena noticiar – no âmbito da qual tivemos discussões francas sobre se 'valia a pena' abordá-la", refere um jornalista. Outra profissional diz que, no contexto de matérias que cobriu, ficava “definitivamente a olhar para trás, para me certificar de que não estava a ser seguida e de que as pessoas não iam começar a gritar-me coisas”.

Os investigadores apuraram que existe uma crença generalizada de que os abusos na sequência do trabalho jornalístico aumentaram, sobretudo online, e que a cultura de redação trata este aumento como algo “inevitável”, dado o atual clima político altamente polarizado. O estudo também constatou que a transição para o jornalismo online e vídeo tornou os jornalistas mais identificáveis.

As jornalistas mulheres são as que mais sofrem com estes abusos, com as entrevistadas a relatar assédio sexista e sexual, ameaças explícitas, mensagens inadequadas e comentários online focados na sua aparência.

Uma das pessoas ouvida no estudo diz ter visto uma jornalista ser alvo de insultos misóginos durante uma manifestação organizada pelo movimento nacionalista “Unite the Kingdom”, com imagens dela a serem posteriormente publicadas nas redes sociais.

Questionados sobre os temas cuja cobertura gera mais preocupação quanto à sua própria segurança, os jornalistas enumeraram protestos anti-imigração, a administração Trump – incluindo manifestações contra a agência de controlo de fronteiras norte-americana (ICE) – e questões relacionadas com pessoas transgénero.

“Os protestos anti-imigração foram os mais citados pelos jornalistas, tanto em relação aos riscos presenciais ao cobrir as manifestações quanto à reação negativa a qualquer reportagem subsequente”, é apontado na investigação.

Na Irlanda do Norte há “inúmeros relatos de jornalistas que sofreram intimidação por parte de homens mascarados” enquanto cobriam protestos contra imigrantes, casos esses que foram comunicados ao Sindicato Nacional de Jornalistas do Reino Unido.

Um jornalista que cobriu um desses protestos viu fotografias suas postas a circular num grupo de Facebook onde os utilizadores colaboraram para o identificar e localizar.

Resultados semelhantes ao desta investigação britânica foram observados nos EUA, onde a International Women’s Media Foundation constatou que os jornalistas estão a atuar num cenário de intensa polarização política, queda da confiança pública nos media e uma crescente exposição dos seus profissionais a riscos físicos e psicológicos.