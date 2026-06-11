Ministro da Defesa britânico demite-se devido a divergências sobre gastos com a defesa

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Mais uma crise no governo de Keir Starmer: John Healey apresentou a demissão

O ministro da Defesa britânico, John Healey, demitiu-se do cargo devido a uma divergência sobre os gastos com a defesa.

"Sem um Plano de Investimento em Defesa (DIP) que esteja à altura do momento, sou obrigado a tomar decisões que reduziriam a prontidão das nossas Forças Armadas e aumentariam o risco para o pessoal em operações, podendo tornar o país menos seguro", escreve o ministro numa carta enviada ao primeiro-ministro, Keir Starmerm.

"Esta nova era para a defesa exigiu mais investimentos através do Plano de Investimento em Defesa. O excelente e extenso trabalho intergovernamental concluído em janeiro – supervisionado por si, por mim e pelo Ministro das Finanças – confirmou a dimensão do desafio e as crescentes exigências sobre a defesa. Desde então, não conseguiu, e o Tesouro não quis, comprometer os recursos de que a nação necessita para se defender neste momento de crescentes ameaças", diz na carta divulgada pelos meios de comunicação social ingleses. "Existem formas viáveis ​​de enfrentar os desafios de financiamento a médio prazo, trabalhando em conjunto com outras nações, como fazem outros países europeus, para nos permitir proteger a nossa capacidade de cumprir as missões do nosso governo trabalhista."

John Healey afirma que o acordo financeiro para o Plano de Investimento na Defesa proposto pelo primeiro-ministro "fica muito aquém do necessário para a defesa e para o país neste momento crítico". O DIP, que ainda não foi divulgado, irá detalhar os gastos governamentais com a defesa. Explicará como os novos equipamentos e infraestruturas de defesa serão financiados na próxima década, após uma revisão das capacidades britânicas realizada em junho do ano passado.

Mas a publicação foi adiada depois de o Ministério da Defesa ter solicitado mais 28 mil milhões de libras (mais de 32 mil milhões de euros) nos próximos quatro anos, após uma avaliação interna realizada no ano passado.

Na quarta-feira, Starmer disse à Câmara dos Comuns que o plano deveria ser divulgado antes da cimeira da NATO, no início do próximo mês. Numa declaração na segunda-feira, Healey disse aos deputados que Starmer "está determinado a publicar o plano de investimento na defesa antes da cimeira da NATO".