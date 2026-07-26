Burnham descarta eleições antecipadas no Reino Unido e promete fazer o país "voltar a funcionar"

Agência Lusa
Há 1h e 52min
Andy Burnham (AP)
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Decisão de não convocar eleições significa que Andy Burnham tentará levar a legislatura trabalhista iniciada em 2024 até ao fim, em 2029

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Andy Burnham, que assumiu o poder a 20 de julho sem passar pelas urnas, descartou a convocação de eleições antecipadas no Reino Unido, por considerar que o eleitorado não o deseja.

“Vou descartar essa possibilidade... Não creio que as pessoas as queiram”, declarou numa entrevista transmitida este domingo pela BBC, na qual afirmou que governará com base no programa eleitoral com o qual o Partido Trabalhista venceu as eleições gerais de 04 de julho de 2024.

“Creio que o que devo fazer é conseguir que nos concentremos em devolver ao país o lugar que lhe cabe e fazê-lo voltar a funcionar”, afirmou.

Burnham tornou-se primeiro-ministro na passada segunda-feira, após ter sido nomeado na sexta-feira anterior, sem oposição, líder do Partido Trabalhista, em substituição de Keir Starmer, que anunciou a sua demissão a 22 de junho ao perder a confiança do seu grupo parlamentar na sequência de um revés eleitoral nas eleições regionais e locais de maio.

A recusa do novo chefe do Governo britânico em convocar eleições antecipadas, apesar das pressões da oposição, que o acusa de não ter mandato do eleitorado, significa que tenciona cumprir até ao fim a legislatura, que termina em 2029.

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Temas: Reino Unido Gra-Bretanha Andy Burnham Eleições Antecipadas Partido Trabalhista
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