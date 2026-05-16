A Grã-Bretanha é ingovernável?

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"O primeiro-ministro é o principal contador de histórias da nação – e Starmer nunca teve uma história para contar"

Londres — Anthony Seldon escreveu biografias de cada um dos últimos oito primeiros-ministros britânicos. Quando embarcou nesse projeto, na década de 1990, o trabalho era gigantesco, mas ponderado. Naquela época, os ocupantes do número 10 de Downing Street passavam vários anos no cargo, permitindo-lhe examinar os seus biografados adequadamente, enquanto cada um deixava a sua marca no seu tempo.

Contudo, Seldon agora corre o risco de ser ultrapassado pelos acontecimentos. Após a recente rotatividade de líderes sob o governo conservador anterior, que viu o partido ter três líderes num ano, Seldon esperava que a vitória de Keir Starmer em 2024 anunciasse um retorno à normalidade política. O Partido Trabalhista de Starmer conquistou uma maioria esmagadora no Parlamento e prometeu uma "década" de renovação nacional.

No entanto, menos de dois anos após o início do mandato de Starmer, o primeiro-ministro pode já estar de saída. Depois de os eleitores terem rejeitado decisivamente os candidatos do Partido Trabalhista nas eleições locais na Inglaterra, Escócia e País de Gales, os colegas de Starmer parecem prontos para o destituir. A biografia de Seldon sobre o antecessor de Starmer, Rishi Sunak, deve ser publicada em agosto. Até lá, a Grã-Bretanha poderá ter um novo primeiro-ministro – o sexto em sete anos. Seldon, de 72 anos, teme estar perpetuamente a correr atrás do prejuízo.

"Em breve estarei a ler 'Angela Rayner no Número 10'", suspirou Seldon em entrevista à CNN, referindo-se à deputada trabalhista vista como uma das potenciais rivais de Starmer para o cargo de primeiro-ministro.

A rotatividade de pessoal no número 10 de Downing Street levou muitos no país a questionar: a Grã-Bretanha está a tornar-se ingovernável?

Os problemas da Grã-Bretanha são vários. O país nunca recuperou verdadeiramente da crise financeira de 2008. Os salários reais praticamente estagnaram desde então, subindo apenas recentemente em resposta aos choques inflacionários da pandemia de Covid-19 e da guerra da Rússia na Ucrânia.

Se Starmer for deposto, a pessoa que o substituir tornar-se-á no sexto primeiro-ministro em sete anos. foto Jason Alden/Bloomberg/Getty Images

Por sua vez, estima-se que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia tenha reduzido o PIB per capita em até 8%. O crescimento da produtividade é tímido. A dívida aumentou, o que significa que os títulos do governo britânico têm os maiores rendimentos entre as nações do G7. A Grã-Bretanha também tem os custos de eletricidade industrial mais altos desse grupo.

O seu sistema eleitoral também está a mostrar sinais de desgaste. O sistema eleitoral britânico de maioria simples funciona melhor quando há dois partidos dominantes. Durante mais de um século, esses partidos foram o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Mas o declínio desse duopólio transformou efetivamente a política britânica, que passou de uma disputa entre duas partes para uma luta entre cinco na Inglaterra e seis na Escócia e no País de Gales, já que os dois partidos históricos agora competem contra os Liberais Democratas de centro, os Verdes ultraprogressistas e o Reform UK de extrema-direita, bem como partidos nacionalistas que apoiam a independência escocesa e galesa, o que poderia levar à dissolução do Reino Unido. A Escócia faz parte do Reino Unido desde 1707 e o País de Gales desde 1536.

Diante de uma tal onda de problemas, existe na Grã-Bretanha a tentação de dizer que um bom governo se tornou quase impossível e que qualquer líder teria dificuldades em nadar contra a corrente.

Contudo, Seldon acredita que esse desespero apenas exime Starmer – e os seus antecessores pouco impressionantes.

“A Grã-Bretanha não é categoricamente ingovernável, embora alguns primeiros-ministros recentes se tenham esforçado muito para torná-la ingovernável”, diz à CNN.

Seldon vê uma série de falhas entre os antecessores conservadores de Starmer. Generalizando, descreve Boris Johnson como "rooseveltiano", com a sua inclinação para um governo grande e a sua preocupação com regiões "esquecidas" – mas apenas em "ambição, não em resultados".

Liz Truss, com o seu fervor ideológico pela economia libertária, era "reaganiana", diz Seldon, continuando a comparar os primeiros-ministros britânicos aos presidentes americanos. Tentando reverter os excessos de Johnson, Truss apresentou um plano de corte de impostos sem financiamento em 2022, que quase levou os mercados financeiros britânicos ao colapso. Com o Banco da Inglaterra relutante em salvá-la, o Partido Conservador expulsou Truss após apenas 49 dias no cargo, fazendo dela a primeira-ministra com o mandato mais curto da história da Grã-Bretanha.

Liz Truss abandonou Downing Street em outubro de 2022 depois de apenas 49 dias no cargo. foto Henry Nicholls/Reuters

Sob a liderança de Rishi Sunak, os Conservadores perderam as eleições gerais de julho de 2024 para os Trabalhistas por uma margem esmagadora. foto Leon Neal/Getty Images

Rishi Sunak, um fã de política monetária restritiva e de um Estado menor, era "meio que um Hooveriano". Mas quando Sunak assumiu o cargo, o país estava tão exausto com os Conservadores e tão prejudicado por Truss que era improvável que o primeiro-ministro britânico de origem asiática vencesse as eleições de 2024, acrescenta Seldon.

Com Starmer, no entanto, vêm à mente menos paralelos com os Estados Unidos. Em vez de representar um projeto político, Starmer representa uma personalidade. "Há elementos de Jimmy Carter", diz o biógrafo. "Acho que com Starmer – honesto, decente, tão sério, tão intenso, tanta integridade – foi avassalador. Simplesmente não deu conta do recado."

Não sendo "grande o suficiente" para o momento, acrescenta, Starmer parece ter sido levado pelos acontecimentos e não conseguiu lutar contra a maré. Quando dezenas dos seus colegas pediram a sua renúncia, após os resultados das eleições da semana passada, Starmer prometeu mais uma "reinicialização" do seu governo. Mas o seu discurso na segunda-feira ofereceu uma descrição vaga da sua nova abordagem, que basicamente reiterou a sua agenda atual. “Proclamar isso como um discurso que definiria a agenda, e depois não ter nada a oferecer – foi chocante”, diz Seldon.

Para Ben Ansell, cientista político da Universidade de Oxford, Starmer passou a assemelhar-se a “um médico que chega ao leito de um paciente muito doente, meio que a resmungar e a dizer: ‘Meu Deus, isso parece terrível – alguém deveria fazer alguma coisa’.” Ao longo de quase dois anos no cargo, Starmer fez pouco para explicar que “remédio amargo” iria prescrever para melhorar a Grã-Bretanha, diz Ansell à CNN.

Como Starmer descartou aumentar as três principais fontes de tributação durante a sua campanha eleitoral de 2024, o seu governo ficou limitado e teve de ir buscar receita a fontes pequenas e politicamente impopulares.

“Eles escolheram os ‘vilões’ – escolas particulares, agricultores, bancos – e atacaram-nos, mas não arrecadaram dinheiro suficiente com isso para fazer muito por qualquer outra pessoa”, refere Ansell. “Criaram muitos inimigos e poucos amigos.”

Esses erros políticos poderiam ter sido perdoados se Starmer tivesse uma narrativa política convincente, acrescenta o analista. Uma boa narrativa pode ir muito longe na Grã-Bretanha, mesmo que leve o país à ruína. Após a crise financeira de 2008, o então primeiro-ministro David Cameron chegou ao leito de morte da Grã-Bretanha, e o seu diagnóstico foi claro: o governo trabalhista anterior havia gastado demais, e seria necessário um período de doloroso aperto de cinto para restaurar a saúde financeira do país.

Os conservadores não conseguiram cortar despesas para alcançar o crescimento. A austeridade visava reduzir a dívida britânica e auxiliar na recuperação económica, mas falhou em ambos os aspectos: a dívida aumentou exponencialmente e o crescimento económico tem sido anémico desde então. Mesmo assim, Ansell observa que, tendo "martelado incessantemente" a mensagem de que a Grã-Bretanha precisava de "ajustar as velas" durante todo o seu primeiro mandato, Cameron – que havia desfrutado de um crescimento económico modesto no ano anterior à eleição – foi reeleito em 2015.

Em contraste, Starmer não teve nenhuma mensagem para martelar. Ele prometeu "mudança", sem especificar qual ou como. "O primeiro-ministro é o principal contador de histórias da nação – e Starmer nunca teve uma história para contar", diz Seldon.

Starmer, fotografado em Downing Street, tem sido criticado por falhar em delinear uma visão do seu governo. foto Jordan Pettitt/Pool/Reuters

Um vendedor melhor?

Ainda assim, o governo pode continuar a cambalear. Starmer prometeu não renunciar ao cargo para não mergulhar a Grã-Bretanha de volta no "caos" que floresceu sob o governo dos Conservadores. Alguns especialistas alertam que a Grã-Bretanha se tornou "viciada" em trocar de primeiro-ministro, assim como os clubes de futebol ingleses se tornaram viciados em trocar de técnicos.

Os aliados de Starmer apontam como a Grã-Bretanha está a melhorar. Esta semana, as listas de espera do Serviço Nacional de Saúde (NHS) registaram a maior queda mensal fora da pandemia desde 2008. Wes Streeting, o secretário da Saúde que renunciou esta semana, disse que o NHS está a caminho de alcançar a "redução mais rápida nos tempos de espera" da sua história. Outros apontam como Starmer restaurou a credibilidade da Grã-Bretanha no cenário mundial, após anos de antagonismo com a Europa por causa do Brexit.

Os seus aliados reclamam que as coisas estão a melhorar, mas que o público não sabe disso, ou não está interessado – influenciado, em vez disso, pela “banha de cobra” vendida pelo Reform ou pelos Verdes, que Starmer diz que poderia levar a Grã-Bretanha por um “caminho muito sombrio”.

Contudo, um primeiro-ministro tem de fazer com que as suas conquistas sejam sentidas. “Se és um mau vendedor, não importa quão bons sejam os produtos que tens à venda – ou quão inofensivos, neste caso – de cada vez que tentas fazer uma venda, as coisas pioram”, diz Ansell.

A Grã-Bretanha corre o risco de dar muita importância às dificuldades de Starmer, sobre as quais ele disse que não há muito mistério: “Alguém sem muito carisma que não consegue vender coisas acabou por se provar muito mau em vendas e é amplamente odiado pelo público. Isso é justo? Eu não sei – mas é assim que o público está a reagir.”

Para tentar salvar as suas perspetivas eleitorais, muitos deputados trabalhistas estão em busca de um melhor vendedor – Andy Burnham, o autarca trabalhista da Grande Manchester, que a maioria das sondagens considera o político mais popular da Grã-Bretanha. Enquanto Starmer é acusado de falta de visão, Burnham defende o “Manchesterismo” – uma vertente do socialismo “aspiracional” e favorável aos negócios, que busca devolver os serviços essenciais ao controlo público. As suas políticas ajudaram a tornar Manchester a cidade que mais tem crescido no país.

O caminho de Burnham até Downing Street é árduo e incerto. Ele não pode desafiar a liderança de Starmer no Partido Trabalhista sem primeiro conquistar um assento no Parlamento. Na esperança de abrir caminho para Burnham, um trabalhista renunciou esta semana ao cargo de deputado por Makerfield, uma área na Grande Manchester, desencadeando uma eleição especial que provavelmente colocará Burnham contra o candidato do Reform.

A situação não poderia ser mais crítica. De Manchester, Burnham tornou-se a última esperança para um Partido Trabalhista que praticamente desistiu de Starmer. Se Burnham perder para o Reform na eleição suplementar, isso poderá soar como a sentença de morte para as perspetivas eleitorais do Partido Trabalhista nos próximos anos e levar a Grã-Bretanha ainda mais para o "caminho sombrio" contra o qual Starmer alertou. Então aí, a Grã-Bretanha poderá tornar-se verdadeiramente ingovernável.