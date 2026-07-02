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Cantor britânico Gary Glitter acusado de crimes sexuais realizados há mais de 40 anos

CNN Portugal , MJC
Há 41 min
Gary Glitter (AP)
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As acusações referem-se a um crime de relações sexuais ilícitas com uma rapariga menor de 13 anos e três crimes de atentado ao pudor contra uma rapariga menor de 14 anos

Paul Gadd, o antigo cantor britânico que ficou conhecido pelo nome de Gary Glitter, foi acusado de crimes sexuais que remontam a 1978, informou a Polícia do Reino Unidos.

As acusações referem-se a um crime de relações sexuais ilícitas com uma rapariga menor de 13 anos e três crimes de atentado ao pudor contra uma rapariga menor de 14 anos, informoua agência Reuters.

Há uma alegada vítima, e os crimes terão ocorrido entre 1978 e 1981 numa residência em Kensington.

Gadd, atualmente com 82 anos, deverá comparecer no Tribunal de Magistrados de Westminster a 5 de agosto.

As denúncias foram feitas à Polícia Metropolitana a 9 de janeiro de 2025 e foi então iniciada uma investigação. Gadd foi interrogado pela primeira vez a 22 de julho de 2025 em relação à investigação.

A alegada vítima está a receber apoio de polícias especializados e já foi informada sobre esta atualização.

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Temas: Reino Unido Gary Glitter Paul Gadd Crimes sexuais
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