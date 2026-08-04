Barco em chamas no Canal da Mancha. Mais de 150 migrantes resgatados

CNN , Issy Ronald e Camille Knight
Há 1h e 11min
Migrantes no Mediterrâneo (AP Photo/Jeremias Gonzalez)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Novo governo prometeu ser "implacável" com a situação

Mais de 150 migrantes foram resgatados na madrugada desta terça-feira, depois de um barco ter ardido no Canal da Mancha, quando tentavam viajar de França para a Grã-Bretanha.

O motor da embarcação pegou fogo e o seu estado “deteriorou-se muito rapidamente”, obrigando as guardas costeiras francesa e britânica a resgatar 157 pessoas, informou a prefeitura marítima francesa do Canal da Mancha e do Mar do Norte.

As autoridades francesas já tinham resgatado cinco pessoas do barco durante a noite desta segunda-feira. Enviaram várias embarcações para monitorizar a travessia, que partiu das proximidades de Boulogne-sur-Mer, uma vez que este tipo de viagem é notoriamente perigoso - um total de 162 pessoas morreram em barcos de migrantes que tentavam atravessar o Canal da Mancha entre 2018 e 2025, segundo o Observatório de Migração.

Não há registo de mortes neste caso.

As travessias em pequenas embarcações tornaram-se um ponto de conflito político no Reino Unido nos últimos anos, impulsionando políticas de imigração mais rigorosas tanto dos governos conservadores de centro-direita como dos governos trabalhistas de centro-esquerda, e contribuindo para a ascensão do partido populista de extrema-direita Reform UK.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apenas dois dias antes do resgate desta terça-feira, o novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, prometeu que o seu governo seria “implacável” na resolução do problema. Destaquei o recente "aumento das atividades de fiscalização", bem como a necessidade de criar um sistema que "ofereça percursos seguros para as pessoas, pois isso também elimina o atrativo dos gangues".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Reino Unido França Canal da Mancha Migrações Migrantes
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Entraram 72 mil pessoas em Ceuta em 24 horas. Quase todas já regressaram a Marrocos

Há 12 min

Ministros da União Europeia admitem que é necessário reforçar as fronteiras e os "mecanismos de regresso" de migrantes

Há 39 min

Barco em chamas no Canal da Mancha. Mais de 150 migrantes resgatados

Há 1h e 11min
00:32

O momento em que um drone persegue um civil até rebentar em pleno mercado de Kherson

Há 1h e 34min
Mais Europa

Mais Lidas

"Nunca tínhamos visto nada assim": Rússia abate "raro" drone português

Ontem às 19:18

Transporta 49,5 quilogramas de explosivo e pode atingir 650 km/h: Rússia avança para a produção em série do novo míssil de cruzeiro S8000 Banderol

Ontem às 11:13

Confirmadas as primeiras mortes num surto de ciclosporíase nos EUA

Ontem às 18:04

"Pagaram a Marrocos para invadir Espanha", acusa ex-apoiante de Trump. O projeto-lei aprovado há duas semanas que define Ceuta como "território marroquino"

Ontem às 13:52

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

2 ago, 19:37

Criança de 20 meses morre após ficar fechada ao calor no carro do pai que se despistou em Fuerteventura

Há 3h e 5min

Discussão entre funcionários termina em esfaqueamento em restaurante no Porto

Ontem às 16:14

Bebia sangue e deixava cadáveres de animais à porta de igrejas: foi apanhado pelas autoridades e internado numa unidade hospitalar

Hoje às 08:58

Mercadona despediu funcionário após contratar detetive para o seguir. Agora vai ter de readmiti-lo

Ontem às 17:06

Com a ameaça de uma guerra à vista, o Japão volta a fazer o que não faz desde a Segunda Guerra Mundial

Hoje às 08:02

Homem esfaqueado após desentendimento no trânsito no centro do Porto. Suspeito em fuga

Ontem às 15:56

Três mulheres furtam supermercado no Porto e agridem funcionária para fugir

Ontem às 08:34