Barco em chamas no Canal da Mancha. Mais de 150 migrantes resgatados

Há 1h e 11min

Novo governo prometeu ser "implacável" com a situação

Mais de 150 migrantes foram resgatados na madrugada desta terça-feira, depois de um barco ter ardido no Canal da Mancha, quando tentavam viajar de França para a Grã-Bretanha.

O motor da embarcação pegou fogo e o seu estado “deteriorou-se muito rapidamente”, obrigando as guardas costeiras francesa e britânica a resgatar 157 pessoas, informou a prefeitura marítima francesa do Canal da Mancha e do Mar do Norte.

As autoridades francesas já tinham resgatado cinco pessoas do barco durante a noite desta segunda-feira. Enviaram várias embarcações para monitorizar a travessia, que partiu das proximidades de Boulogne-sur-Mer, uma vez que este tipo de viagem é notoriamente perigoso - um total de 162 pessoas morreram em barcos de migrantes que tentavam atravessar o Canal da Mancha entre 2018 e 2025, segundo o Observatório de Migração.

Não há registo de mortes neste caso.

As travessias em pequenas embarcações tornaram-se um ponto de conflito político no Reino Unido nos últimos anos, impulsionando políticas de imigração mais rigorosas tanto dos governos conservadores de centro-direita como dos governos trabalhistas de centro-esquerda, e contribuindo para a ascensão do partido populista de extrema-direita Reform UK.

Apenas dois dias antes do resgate desta terça-feira, o novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, prometeu que o seu governo seria “implacável” na resolução do problema. Destaquei o recente "aumento das atividades de fiscalização", bem como a necessidade de criar um sistema que "ofereça percursos seguros para as pessoas, pois isso também elimina o atrativo dos gangues".