Vida real, Prozac e champanhe: o que as cartas da Princesa Diana a Terence Stamp revelam sobre a amizade entre ambos

Cartas privadas da Princesa Diana ao ator Terence Stamp vão ser leiloadas pela Bonhams, em Londres. Escritas em 1991, revelam detalhes da amizade entre ambos e abordam temas como saúde mental, deveres reais, vida social, champanhe e referências ao Prozac.
Cartas privadas da princesa Diana para o ator Terence Stamp, que morreu no ano passado, vão ser postas à venda, revelando a profundidade da amizade entre ambos e abordando temas como deveres reais, saúde mental e a vida social dos dois.
Escrita entre julho e dezembro de 1991, a correspondência detalha a amizade da princesa com a estrela britânica. As cartas fazem parte de um leilão do espólio de Stamp na Bonhams, em Londres.
Numa carta escrita em setembro de 1991, Diana agradece a Stamp pelo almoço, dizendo que “o champanhe estava excelente e creio que não há muitas garrafas como aquela por aí”.
A frente do cartão, de tom bem-disposto, diz: “Porque é que Deus inventou o Sexo?...” Antes de continuar no interior: “…para que as pessoas casadas façam alguma coisa juntas pelo menos duas vezes por ano!”
A 7 de dezembro de 1991, Diana convidou Stamp para almoçar, dizendo: “Não vejo um Caranguejo há demasiado tempo e não consigo lidar com o Natal sem um encontro.” A mensagem está escrita num postal de um seio nu com uma cara desenhada. A inscrição na frente do postal diz: “All The Breast from London.” (um trocadilho com "all the best from London" - "tudo de bom de Londres", em tradução livre - por breast, de peito)
Nem todas as cartas têm um espírito tão leve. Diana escreveu a Stamp a 17 de outubro de 1991, dizendo: “És tão gentil comigo e fico profundamente tocada pela tua compreensão do meu trabalho/papel e de tudo o que vem com ele.”
A princesa continua: “Não há muitas pessoas que dediquem tempo e esforço a mergulhar numa situação tão complexa… Três vivas para o Prozac, não a variedade americana, apresso-me a acrescentar.”
Prozac, o nome comercial do medicamento fluoxetina, é usado para tratar a depressão e outras condições de saúde mental, como a perturbação obsessivo-compulsiva (POC) e a bulimia, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS).
As cartas, vendidas separadamente, deverão ser arrematadas por valores entre 500 libras, cerca de 580 euros, e 2.000 libras, cerca de 2.300 euros, cada uma, e fazem parte de um leilão mais amplo do espólio de Stamp na Bonhams, que começa na segunda-feira.
Stamp, que morreu no ano passado, foi “uma figura definidora da Londres dos vibrantes anos 60, emblemática de um certo estilo e encanto”, considerou Claire Tole-Moir, diretora de cultura popular da Bonhams, num comunicado de imprensa.
Depois, alcançou fama mundial ao interpretar o General Zod no filme “Superman”, de 1978, regressando ao papel em “Superman II”, dois anos mais tarde.
Dois argumentos de “Superman” e “Superman II” com as iniciais de Stamp gravadas na capa também vão a leilão como um único lote, com uma estimativa entre 3.000 libras, cerca de 3.500 euros, e 5.000 libras, cerca de 5.800 euros.
Correspondência pessoal da Princesa Diana, que morreu em 1997 aos 36 anos, já foi vendida anteriormente. Em 2024, cartas de Diana à sua antiga governanta Violet Collison, apelidada de Collie, foram vendidas em leilão.
Outra coleção de 32 cartas de Diana para Susie e Tarek Kassem, dois dos seus amigos próximos, foi vendida por 145.550 libras, cerca de 168.600 euros, em 2023, noticiou a BBC. As cartas foram escritas entre 1995 e 1997, período durante o qual o seu divórcio do então príncipe Carlos foi finalizado.