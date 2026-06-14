Vida real, Prozac e champanhe: o que as cartas da Princesa Diana a Terence Stamp revelam sobre a amizade entre ambos

Há 1h e 10min

Cartas privadas da Princesa Diana ao ator Terence Stamp vão ser leiloadas pela Bonhams, em Londres. Escritas em 1991, revelam detalhes da amizade entre ambos e abordam temas como saúde mental, deveres reais, vida social, champanhe e referências ao Prozac.

Cartas privadas da princesa Diana para o ator Terence Stamp, que morreu no ano passado, vão ser postas à venda, revelando a profundidade da amizade entre ambos e abordando temas como deveres reais, saúde mental e a vida social dos dois.

Escrita entre julho e dezembro de 1991, a correspondência detalha a amizade da princesa com a estrela britânica. As cartas fazem parte de um leilão do espólio de Stamp na Bonhams, em Londres.

Numa carta escrita em setembro de 1991, Diana agradece a Stamp pelo almoço, dizendo que “o champanhe estava excelente e creio que não há muitas garrafas como aquela por aí”.

A frente do cartão, de tom bem-disposto, diz: “Porque é que Deus inventou o Sexo?...” Antes de continuar no interior: “…para que as pessoas casadas façam alguma coisa juntas pelo menos duas vezes por ano!”

Uma das cartas manuscritas da Princesa Diana a Terence Stamp que será posta à venda na Bonhams, em Londres Cortesia Bonhams

A 7 de dezembro de 1991, Diana convidou Stamp para almoçar, dizendo: “Não vejo um Caranguejo há demasiado tempo e não consigo lidar com o Natal sem um encontro.” A mensagem está escrita num postal de um seio nu com uma cara desenhada. A inscrição na frente do postal diz: “All The Breast from London.” (um trocadilho com "all the best from London" - "tudo de bom de Londres", em tradução livre - por breast, de peito)

Nem todas as cartas têm um espírito tão leve. Diana escreveu a Stamp a 17 de outubro de 1991, dizendo: “És tão gentil comigo e fico profundamente tocada pela tua compreensão do meu trabalho/papel e de tudo o que vem com ele.”

A princesa continua: “Não há muitas pessoas que dediquem tempo e esforço a mergulhar numa situação tão complexa… Três vivas para o Prozac, não a variedade americana, apresso-me a acrescentar.”

Prozac, o nome comercial do medicamento fluoxetina, é usado para tratar a depressão e outras condições de saúde mental, como a perturbação obsessivo-compulsiva (POC) e a bulimia, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS).

Entre as cartas à venda estão notas pessoais escritas em papel timbrado do Palácio de Kensington, bem como cartões de Natal. Cortesia Bonhams

As cartas, vendidas separadamente, deverão ser arrematadas por valores entre 500 libras, cerca de 580 euros, e 2.000 libras, cerca de 2.300 euros, cada uma, e fazem parte de um leilão mais amplo do espólio de Stamp na Bonhams, que começa na segunda-feira.

Stamp, que morreu no ano passado, foi “uma figura definidora da Londres dos vibrantes anos 60, emblemática de um certo estilo e encanto”, considerou Claire Tole-Moir, diretora de cultura popular da Bonhams, num comunicado de imprensa.

Depois, alcançou fama mundial ao interpretar o General Zod no filme “Superman”, de 1978, regressando ao papel em “Superman II”, dois anos mais tarde.

Dois argumentos de “Superman” e “Superman II” com as iniciais de Stamp gravadas na capa também vão a leilão como um único lote, com uma estimativa entre 3.000 libras, cerca de 3.500 euros, e 5.000 libras, cerca de 5.800 euros.

Correspondência pessoal da Princesa Diana, que morreu em 1997 aos 36 anos, já foi vendida anteriormente. Em 2024, cartas de Diana à sua antiga governanta Violet Collison, apelidada de Collie, foram vendidas em leilão.

Outra coleção de 32 cartas de Diana para Susie e Tarek Kassem, dois dos seus amigos próximos, foi vendida por 145.550 libras, cerca de 168.600 euros, em 2023, noticiou a BBC. As cartas foram escritas entre 1995 e 1997, período durante o qual o seu divórcio do então príncipe Carlos foi finalizado.