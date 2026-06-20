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Cinco feridos em alegados ataques anti-muçulmanos em Edimburgo

CNN Portugal , MJC
Há 42 min
Edimburgo (AP)
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Os ataques aconteceram durante a noite de sexta-feira

Cinco homens ficaram feridos numa série de alegados ataques anti-muçulmanos, depois de um homem sem camisola ter sido visto a circular pelas ruas de Edimburgo, no Reino Unido, com uma arma de grande porte.

Os ataques começaram perto de uma mesquita na zona oeste da cidade, onde dois homens ficaram feridos, na noite de sexta-feira. A polícia foi chamada à zona de Sighthill, por volta das 20:50.

De seguida, a polícia recebeu relatos de incidentes em torno de lojas nas zonas oeste e norte da cidade. A polícia informou qu outros três homens terão sido atacados na região de Telford Road e Leith Walk.

Imagens publicadas nas redes sociais parecem mostrar o mesmo homem a vandalizar um posto de abastecimento de combustível e a arrombar a porta de uma pizzaria a alguns quilómetros de distância, em Leith Walk, antes de ser detido pela polícia.

Um homem branco, escocês, de 36 anos, foi detido e os agentes antiterrorismo juntaram-se à Polícia da Escócia na investigação em curso.

O MEND Scotland, um grupo de apoio à comunidade muçulmana, informou que várias das vítimas pertenciam à comunidade muçulmana.

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Em comunicado, a Comissária-Chefe Adjunta Catriona Paton afirmou: “Quero enviar uma mensagem clara de apoio a todas as nossas comunidades de que não há lugar para o racismo ou o ódio religioso na Escócia".

A polícia afirmou que nenhum dos ferimentos sofridos representa risco de vida. Dois dos homens feridos tinham 22 anos, e os outros, 24, 27 e 39 anos.

O primeiro-ministro John Swinney disse estar "profundamente preocupado" com os incidentes, acrescentando: "Não há lugar para a violência, o racismo ou a intolerância no nosso país".

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