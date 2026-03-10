Extraditado para o Reino Unido cidadão britânico detido em Lisboa por tráfico de droga

Há 44 min

Cidadão britânico de 23 anos tinha sido condenado a 14 anos de cadeia também por tráfico de estupfacientes

Um cidadão britânico de 23 anos condenado no Reino Unido a 14 anos de prisão por tráfico de droga foi extraditado esta terça-feira, após 10 dias detido em Lisboa, informou a Polícia Judiciária (PJ).

"A Polícia Judiciaria procedeu hoje à extradição de um cidadão estrangeiro detido em 28 de fevereiro em Lisboa, em cumprimento de um mandado de detenção internacional das autoridades judiciárias do Reino Unido, por tráfico ilícito de estupefacientes", informou a PJ em comunicado.

Após a detenção, o Tribunal da Relação de Lisboa determinou a sua condução ao Estabelecimento Prisional Anexo à PJ, onde aguardou até esta terça-feira o processo de extradição para o Reino Unido.