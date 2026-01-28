Confirmada como Arcebispa da Cantuária a primeira mulher a liderar Igreja da Inglaterra

Há 58 min

Mullally, de 63 anos, uma enfermeira especializada em cancro que se tornou clériga, casada e mãe de dois filhos, assumiu oficialmente as responsabilidades do seu novo cargo durante uma cerimónia na Catedral de São Paulo para confirmar a nomeação

Mullally, de 63 anos, uma enfermeira especializada em cancro que se tornou clériga, casada e mãe de dois filhos, assumiu oficialmente as responsabilidades do seu novo cargo durante uma cerimónia na Catedral de São Paulo para confirmar a nomeação, anunciada há quase quatro meses.

O chamado serviço de Confirmação da Eleição marca um marco importante para a Igreja da Inglaterra, que ordenou as suas primeiras mulheres sacerdotes em 1994 e a a primeira bispa em 2015.

A igreja remonta ao século XVI, quando a igreja inglesa se separou da Igreja Católica Romana durante o reinado do rei Henrique VIII.

Mas a nomeação de Mullally, pode aprofundar as divisões dentro da Comunhão Anglicana, cujos 100 milhões de membros em 165 países estão profundamente divididos sobre questões como o papel das mulheres e o tratamento das pessoas LGBTQ.

A Comunhão Anglicana mundial, que inclui a Igreja Episcopal nos EUA, não tem um chefe formal, mas o Arcebispo da Cantuária é tradicionalmente visto como seu líder espiritual.

Mullally também terá de enfrentar preocupações de que a Igreja da Inglaterra não tenha feito o suficiente para erradicar os escândalos de abuso sexual que a assombram há mais de uma década.

A Gafcon, uma organização global de anglicanos conservadores, afirma que a nomeação é controversa porque a maioria da Comunhão Anglicana ainda acredita que apenas os homens devem ser bispos e criticou o apoio de Mullally à bênção de casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Mullally substitui o antigo arcebispo Justin Welby, que anunciou a sua demissão em novembro de 2024, depois de ter sido criticado por não ter informado a polícia sobre alegações de abuso físico e sexual por parte de um voluntário num acampamento de verão afiliado à Igreja.

A sucessora foi nomeada por uma comissão de 17 membros composta por clérigos e leigos e confirmada pelo rei Carlos III, que é o líder supremo da igreja.

O longo processo de nomeação será concluído dentro de dois meses, em 25 de março na Catedral de Cantuária, quando Mullally será formalmente empossada como bispa da diocese.