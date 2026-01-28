Confirmada como Arcebispa da Cantuária a primeira mulher a liderar Igreja da Inglaterra

Agência Lusa
Há 58 min
Sarah Mullally

Mullally, de 63 anos, uma enfermeira especializada em cancro que se tornou clériga, casada e mãe de dois filhos, assumiu oficialmente as responsabilidades do seu novo cargo durante uma cerimónia na Catedral de São Paulo para confirmar a nomeação

Sarah Mullally foi confirmada hoje como Arcebispa de Cantuária em Londres, tornando-se a primeira mulher a liderar a Igreja da Inglaterra em 492 anos.

Mullally, de 63 anos, uma enfermeira especializada em cancro que se tornou clériga, casada e mãe de dois filhos, assumiu oficialmente as responsabilidades do seu novo cargo durante uma cerimónia na Catedral de São Paulo para confirmar a nomeação, anunciada há quase quatro meses.

O chamado serviço de Confirmação da Eleição marca um marco importante para a Igreja da Inglaterra, que ordenou as suas primeiras mulheres sacerdotes em 1994 e a a primeira bispa em 2015. 

A igreja remonta ao século XVI, quando a igreja inglesa se separou da Igreja Católica Romana durante o reinado do rei Henrique VIII.

Mas a nomeação de Mullally, pode aprofundar as divisões dentro da Comunhão Anglicana, cujos 100 milhões de membros em 165 países estão profundamente divididos sobre questões como o papel das mulheres e o tratamento das pessoas LGBTQ.

A Comunhão Anglicana mundial, que inclui a Igreja Episcopal nos EUA, não tem um chefe formal, mas o Arcebispo da Cantuária é tradicionalmente visto como seu líder espiritual.

Mullally também terá de enfrentar preocupações de que a Igreja da Inglaterra não tenha feito o suficiente para erradicar os escândalos de abuso sexual que a assombram há mais de uma década.

A Gafcon, uma organização global de anglicanos conservadores, afirma que a nomeação é controversa porque a maioria da Comunhão Anglicana ainda acredita que apenas os homens devem ser bispos e criticou o apoio de Mullally à bênção de casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Mullally substitui o antigo arcebispo Justin Welby, que anunciou a sua demissão em novembro de 2024, depois de ter sido criticado por não ter informado a polícia sobre alegações de abuso físico e sexual por parte de um voluntário num acampamento de verão afiliado à Igreja.

A sucessora foi nomeada por uma comissão de 17 membros composta por clérigos e leigos e confirmada pelo rei Carlos III, que é o líder supremo da igreja.

O longo processo de nomeação será concluído dentro de dois meses, em 25 de março na Catedral de Cantuária, quando Mullally será formalmente empossada como bispa da diocese.

Temas: Reino Unido Arcebispa Canterbury Igreja da Inglaterra Cantuária

Europa

Confirmada como Arcebispa da Cantuária a primeira mulher a liderar Igreja da Inglaterra

Há 58 min

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Há 1h e 59min
00:42

Fogo depois de drones: as imagens do ataque russo que atingiu um mosteiro na Ucrânia

Há 2h e 28min

GUERRA AO MINUTO | Chefe da diplomacia da UE defende que NATO “se deve tornar mais europeia”

Há 2h e 42min
Mais Europa

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Ontem às 15:22

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Hoje às 06:41

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Ontem às 09:46

Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Ontem às 12:39

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Hoje às 08:04

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

26 jan, 15:48

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

26 jan, 14:01

Indignação na Europa: Itália está furiosa com uma decisão dos EUA por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno

Ontem às 14:16

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:20

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55