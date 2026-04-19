Chuva, nevoeiro e céu cinzento: o mau tempo britânico tornou-se uma atração turística

Há 2h e 12min

Para muitos, britânicos e estrangeiros, o clima longe de ser perfeito é mais uma bênção do que uma maldição

(Na foto acima: um dia de verão demasiado típico em Londres, em agosto de 2025. Alishia Abodunde/Getty Images)

A Grã-Bretanha está longe de ser o lugar mais chuvoso da Terra, mas a sua reputação de paisagem cinzenta habitada por pessoas permanentemente encharcadas a segurar guarda-chuvas é tão antiga que se tornou parte da identidade nacional.

“It’s raining cats and dogs” [“Está a chover a cântaros” na tradução] é uma expressão usada pelos britânicos desde o século XVII, quando chuvas torrenciais deslocavam carcaças de animais dos sistemas de drenagem rudimentares, arrastando-as pelas ruas.

A expressão continuava a ouvir-se no início deste ano, quando o Reino Unido enfrentou um início particularmente chuvoso de 2026.

No entanto, quando se trata da precipitação média anual, o país ocupa apenas o 83.º lugar no mundo, atrás de países como Colômbia, Maldivas, Jamaica e Nova Zelândia, mas à frente dos Estados Unidos.

Contudo, enquanto outros países enfrentam extremos de chuvas torrenciais e secas, na Grã-Bretanha a chuva é diferente.

Turistas seguram guarda-chuvas enquanto atravessam a ponte de Westminster, em Londres, em frente às Casas do Parlamento. (Henry Nicholls/AFP/Getty Images)

“O Oceano Atlântico, que fornece muita humidade, tem uma enorme influência no nosso clima”, explica Liz Bentley, diretora-executiva da Royal Meteorological Society. A Grã-Bretanha também está diretamente na rota de uma corrente de jato, uma faixa de ventos rápidos “que desenvolve sistemas meteorológicos de nuvens e chuva e os direciona para as nossas costas”.

Em suma, pode chover a qualquer momento, em qualquer lugar, e talvez seja essa imprevisibilidade — a sensação de que a chuva está sempre prestes a chegar — que fez com que ela se infiltrasse na consciência nacional: desde o quadro energicamente dinâmico “Rain, Steam, and Speed – The Great Western Railway”, de J.M.W. Turner (que vale a pena visitar na National Gallery de Londres numa tarde chuvosa), até ao hino pop dos Travis, “Why Does It Always Rain On Me?”, uma canção que resume na perfeição o típico revirar de olhos dos britânicos perante o tempo.

Vestir-se para os elementos

De todas as imagens da Grã-Bretanha à chuva, talvez a mais duradoura seja a do guarda-chuva — aberto à pressa quando a chuva cai durante o torneio de Wimbledon em julho, e usado como meio de transporte aéreo por Mary Poppins.

A Fox Umbrellas, sediada em Croydon, no sul de Londres, fabrica guarda-chuvas desde 1868 e produz atualmente entre 20.000 e 25.000 por ano — alguns dos quais provavelmente já viu em séries como “Outlander”, “The Crown” ou “Peaky Blinders”.

“Muitas pessoas veem a nossa ilha como um lugar onde chove muito”, diz o diretor-geral da Fox Umbrellas, Paul Garrett. “E acho que não podemos discutir isso — por isso somos especialistas em manter-nos secos.”

Muitos consideram o guarda-chuva um “objeto tipicamente britânico”, acrescenta. Na era vitoriana, um cavalheiro não estava bem vestido se não usasse chapéu de coco e não carregasse um guarda-chuva, embora hoje o vestuário seja mais informal.

Ascot: um dia nas corridas é tanto sobre moda como sobre cavalos. (Dan Kitwood/Getty Images)

Espectadores protegem-se da chuva com um guarda-chuva de Wimbledon durante o torneio de ténis em 2025. (Ezra Shaw/Getty Images)

Óculos de sol e uma gabardina da Burberry mostram que este homem está preparado para todas as versões do tempo britânico. (Edward Berthelot/Getty Images)

Eventos como o Royal Ascot, a semana anual de corridas de cavalos que é um dos pontos altos do calendário social da alta sociedade em junho, é uma oportunidade para ver “pessoas bem vestidas, muitas com um guarda-chuva para o caso de mau tempo”, diz Garrett. Ainda há necessidade de um guarda-chuva no mundo moderno.

Visitantes estrangeiros muitas vezes querem fazer parte desta cultura. “Recebemos muitos turistas que valorizam a importância da funcionalidade e elegância de um guarda-chuva para combinar com o vestuário”, indica Garrett. “Há visitantes de outros países que vêm especificamente visitar-nos para encomendar um guarda-chuva feito por medida e podem passar muito tempo a escolher cada detalhe.”

Os britânicos não só integraram o seu persistente tempo chuvoso em símbolos culturais, como estes são muitas vezes indústrias por si só; basta olhar para a Burberry, a casa de moda de luxo com raízes vitorianas, cujas gabardinas impermeáveis continuam a ser um destaque da London Fashion Week.

E se for preciso mais provas, basta olhar para a Escócia, onde há muito que aperfeiçoaram outra forma de lidar com a abundância de água da chuva. Se não a consegues vencer, bebe-a.

A destilaria Isle of Raasay, situada numa pequena ilha ao largo da costa noroeste da Escócia, é uma das mais de 150 destilarias de whisky do país. A água da chuva e o seu percurso são vitais para o caráter de cada whisky escocês single malt; no caso do Raasay, a água acumula-se em Dùn Cana — um afloramento basáltico de rocha vulcânica — e, ao longo de centenas e milhares de anos, percorre as rochas, recolhendo gradualmente minerais, antes de acabar no arenito jurássico permeável sob a destilaria, de onde é retirada através de um poço.

“O carácter da água do nosso poço tem um grande impacto no sabor e estilo do nosso single malt Isle of Raasay Hebridean”, garante Alasdair Day, cofundador e mestre destilador da Isle of Raasay. “É a mineralidade e o facto de a nossa água ser ligeiramente dura que têm maior influência no nosso destilado e na forma como amadurece até se tornar o nosso whisky single malt.”

A água da chuva é essencial em todas as fases da produção do whisky. “Usamos esta água rica em minerais do poço para tudo na destilaria: para a brassagem, fermentação, arrefecimento e, muito importante, para reduzir o teor alcoólico nos barris e antes do engarrafamento.”

Embora a Fox Umbrellas tenha um forte mercado de exportação no Japão, 30% das garrafas de whisky da Raasay acabam em mais de 50 mercados no estrangeiro. Sem a chuva, nada disto seria possível. Começa-se a perceber porque é mais uma bênção do que uma maldição.

E enquanto muitos milhões de pessoas recebem produtos britânicos relacionados com a chuva, outros viajam até à Grã-Bretanha para experimentar, ao vivo, o seu clima longe de ser perfeito.

Dedos cruzados para que chova

O clima moldou a paisagem no trilho das cascatas de Ingleton. (Jokerbee12/iStockphoto/Getty Images)

Em 2015, o jornal The Guardian publicou um artigo humorístico com “20 sinais de que está de férias no Reino Unido”: “1) Está a começar a chover”, brincava o texto; “2) Está a chover”; “3) Continua a chover”. E assim por diante. “…GOSTAVAS DE ESTAR AQUI…!” diz o slogan típico de um postal de praia, mostrando uma família de nariz vermelho encharcada pela água do mar e da chuva.

À primeira vista, umas férias chuvosas no Reino Unido podem parecer pouco mais do que uma piada. No entanto, muitos discordam.

“O tempo chuvoso não limita a experiência britânica”, explica Carl Walsh, vice-presidente sénior da VisitBritain para os Estados Unidos. “Simplesmente revela um lado diferente do país, desde as nossas costas dramáticas às cidades vibrantes, e a Grã-Bretanha continua a oferecer momentos memoráveis mesmo nos dias mais chuvosos.”

Aliás, argumenta Walsh, por vezes uma boa chuvada pode melhorar a experiência.

“No trilho das cascatas de Ingleton, nos Yorkshire Dales, percebe-se realmente como o clima molda a paisagem”, observa Walsh. “Depois da chuva, as cascatas estão no seu máximo esplendor e todo o percurso parece mais vivo, o que faz parte do que torna a zona tão apelativa.”

Gaping Gill, uma gruta de dimensões semelhantes a uma catedral, acessível apenas ocasionalmente e formada pela queda de água na mesma região, é outro exemplo, acrescenta. “A cascata subterrânea é impressionante em qualquer condição, mas a chuva à superfície pode tornar a descida ainda mais dramática. É uma experiência rara que mostra como os cenários naturais britânicos podem ser igualmente notáveis num dia chuvoso.”

O tempo instável também exerce o seu encanto em Raasay, como explica Alasdair Day: “Temos visitantes que nos dizem que gostam de vir à Escócia pelo clima… Acho que temos algumas das melhores vistas de Skye a partir da nossa destilaria em Raasay e essa vista muda a cada cinco minutos por causa do tempo, das nuvens, da neblina e da chuva. Isso torna a Escócia um lugar especial.”

A Fodor’s concorda com Walsh e Day; em 2022, destacou 12 locais no Reino Unido que são “melhores quando chove”.

Mais quente e mais húmido

Precisa de uma pausa da chuva? Visite um jardim botânico, como este em Glasgow. (Steve Vidler/Alamy Stock Photo)

O início excecionalmente chuvoso de 2026 no Reino Unido — com a Irlanda do Norte a registar o janeiro mais chuvoso em 149 anos — é um indicador do que poderá estar para vir.

“Já estamos a viver invernos mais quentes e mais húmidos no Reino Unido à medida que o clima muda”, diz Liz Bentley, da Royal Meteorological Society. “As alterações climáticas também estão a aumentar o risco de chuvas mais intensas, porque o ar mais quente retém mais humidade, o que faz com que, quando chove, a precipitação seja mais forte.”

Para um país tantas vezes visto através de uma janela salpicada de chuva, a Grã-Bretanha está preocupantemente pouco preparada para o impacto de fenómenos meteorológicos extremos que se aproximam. Inundações, falhas de energia, perturbações nos transportes — até mortes — deverão aumentar. O país terá de encontrar novas formas de lidar e tirar partido das chuvas intensas.

Por muito que os britânicos (e muitos dos seus visitantes) possam apreciar discretamente a chuva, é possível ter demasiado de uma coisa boa. Que continue a chover na Grã-Bretanha — mas não durante demasiado tempo.