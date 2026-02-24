Rei da Noruega hospitalizado em Espanha

António Guimarães
Há 49 min
Rei Harald V (Associated Press)

 

 

Infeção e desidratação levaram o monarca de 89 anos a ser internado

O rei da Noruega foi hospitalizado esta terça-feira durante uma estadia na ilha espanhola de Tenerife.

De acordo com um comunicado da realeza norueguesa, Harald V foi internado com uma infeção e desidratação.

O monarca de 89 anos está à frente dos destinos da Noruega desde 1991.

"O rei foi admitido no Hospital Universitario Hospiten Sur, em Tenerife, esta tarde. O rei está a ser tratado para uma infeção e desidratação e a sua condição é boa", pode ler-se no comunicado.

EM ATUALIZAÇÃO

03:32

