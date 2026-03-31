Carlos e Camilla visitam EUA a convite de Trump

Bruno Miranda Lencastre
Há 1h e 10min
Rei Carlos e rainha Camilla (AP Photos)

A rainha Isabel II fez quatro visitas de estado ao país. A última foi em 2007

O rei Carlos III e a rainha Camilla vão visitar os Estados Unidos da América no final de abril a convite do presidente norte-americano, Donald Trump, para celebrar a aliança histórica dos dois países e assinalar os 250 anos da independência norte-americana.

"O rei seguirá depois para as Bermudas, onde realizará a sua primeira visita real, na qualidade de monarca, a um território ultramarino britânico", lê-se no comunicado do Palácio de Buckingham, a que a CNN Portugal teve acesso.

Esta será a primeira visita de estado do rei Carlos aos Estados Unidos, que já tinha visitado o país 19 vezes enquanto Príncipe de Gales, incluindo com a então duquesa da Cornualha na sua primeira viagem oficial conjunta em 2005.

A rainha Isabel II fez quatro visitas de estado aos EUA. A última foi em 2007.

