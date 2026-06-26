Carlos III divulga pela primeira vez quanto paga em impostos

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Os documentos reais revelam também que Carlos III e a rainha Camilla vão continuar a residir em Clarence House, descartando uma mudança para o Palácio de Buckingham

O rei Carlos III tornou-se o primeiro monarca britânico a revelar publicamente o valor dos impostos que paga. De acordo com o relatório anual da Casa Real, o soberano entregou 12,9 milhões de libras em impostos, quase 14 milhões de euros, no ano fiscal de 2024-2025, um montante que o coloca entre os 100 maiores contribuintes do Reino Unido.

As contas divulgadas mostram ainda que o príncipe William pagou 7,76 milhões de libras, mais de oito milhões de euros, em impostos no mesmo período. A decisão de tornar públicos estes valores foi tomada pelos próprios Carlos III e pelo filho mais velho, numa medida que o Palácio de Buckingham descreve como um esforço para reforçar a transparência e promover uma maior compreensão da prestação de contas da família real.

Desde que Carlos se tornou rei, em 2022, e William assumiu o título de príncipe de Gales, ambos já pagaram mais de 50 milhões de libras ao fisco britânico, cerca de 57 milhões de euros. Sozinho, o monarca pagou aproximadamente 35 milhões de euros desde que chegou ao trono.

Os documentos, segundo a BBC, revelam também que Carlos III e a rainha Camilla vão continuar a residir em Clarence House, descartando uma mudança para o Palácio de Buckingham.

Em paralelo, o principal mecanismo de financiamento público da monarquia, a Sovereign Grant, deverá aumentar significativamente nos próximos anos. Depois de ter atingido 86,3 milhões de libras, quase 100 milhões de euros, em 2024-2025, o financiamento deverá estabilizar em cerca de 99,9 milhões de libras anuais, mais de 114 milhões de euros, após a conclusão das obras de renovação do Palácio de Buckingham.

Apesar da divulgação do montante pago em impostos, não foram fornecidos detalhes sobre a forma como os valores foram calculados. O rei recebe rendimentos do Ducado de Lancaster, que lhe garantiu 25,2 milhões de libras em 2025-2026, quase 29 milhões de euros, além de receitas provenientes de investimentos e das propriedades privadas de Balmoral e Sandringham.

Já William é financiado pelo Ducado da Cornualha, uma vasta propriedade hereditária que sustenta as suas funções oficiais e a vida privada da família. O príncipe anunciou ainda que deixará de beneficiar pessoalmente das rendas anuais geradas pela antiga prisão de Dartmoor, no valor de 1,5 milhões de libras, mais de um milhão e 700 euros, destinando esse montante ao apoio da comunidade local.