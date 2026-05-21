Programação interrompida, minutos de silêncio e até o hino: rádio britânica anuncia a morte do rei Carlos III por engano

Episódio gerou confusão entre alguns ouvintes, que reagiram em massa nas redes sociais ao falso anúncio
Uma estação de rádio no Reino Unido pediu desculpa após ter anunciado, por engano, a morte do rei Carlos III, num erro atribuído a uma falha informática no seu sistema de emissão, segundo o The Guardian.
O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira e teve origem nos estúdios principais da Radio Caroline, no condado de Essex. Segundo o responsável da estação, Peter Moore, foi ativado por engano o protocolo interno de “morte de um monarca”, um procedimento de emergência que as rádios britânicas mantêm preparado para o caso de falecimento da figura real.
Na sequência do erro, a programação foi interrompida e a estação entrou em silêncio, conforme previsto nesses protocolos, antes de ser emitido um anúncio que dava conta da suposta morte do monarca. Durante esse período, chegou mesmo a ser tocado o hino “God Save the King”, antes de a emissão ficar sem som durante cerca de 15 minutos.
Mais tarde, a Radio Caroline retomou a emissão e emitiu um pedido de desculpas público. “Pedimos desculpa a Sua Majestade o Rei e aos nossos ouvintes por qualquer angústia causada”, escreveu Peter Moore numa publicação nas redes sociais, explicando que tudo resultou de um erro informático no sistema da estação.
"A [rádio] Caroline tem tido o prazer de transmitir a mensagem de Natal de Sua Majestade a Rainha e, agora, do Rei, e esperamos continuar a fazê-lo durante muitos anos", acrescentou.
O episódio gerou confusão entre alguns ouvintes, que reagiram em massa nas redes sociais ao falso anúncio.
O caso ocorreu no mesmo período em que o rei Carlos III e a rainha Camilla se encontravam em visita à Irlanda do Norte, onde participaram em várias atividades públicas.