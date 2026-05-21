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Programação interrompida, minutos de silêncio e até o hino: rádio britânica anuncia a morte do rei Carlos III por engano

CNN Portugal , TFR
Há 36 min
Rei Carlos III (Associated Press)
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Episódio gerou confusão entre alguns ouvintes, que reagiram em massa nas redes sociais ao falso anúncio

Uma estação de rádio no Reino Unido pediu desculpa após ter anunciado, por engano, a morte do rei Carlos III, num erro atribuído a uma falha informática no seu sistema de emissão, segundo o The Guardian.

O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira e teve origem nos estúdios principais da Radio Caroline, no condado de Essex. Segundo o responsável da estação, Peter Moore, foi ativado por engano o protocolo interno de “morte de um monarca”, um procedimento de emergência que as rádios britânicas mantêm preparado para o caso de falecimento da figura real.

Na sequência do erro, a programação foi interrompida e a estação entrou em silêncio, conforme previsto nesses protocolos, antes de ser emitido um anúncio que dava conta da suposta morte do monarca. Durante esse período, chegou mesmo a ser tocado o hino “God Save the King”, antes de a emissão ficar sem som durante cerca de 15 minutos.

Mais tarde, a Radio Caroline retomou a emissão e emitiu um pedido de desculpas público. “Pedimos desculpa a Sua Majestade o Rei e aos nossos ouvintes por qualquer angústia causada”, escreveu Peter Moore numa publicação nas redes sociais, explicando que tudo resultou de um erro informático no sistema da estação.

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"A [rádio] Caroline tem tido o prazer de transmitir a mensagem de Natal de Sua Majestade a Rainha e, agora, do Rei, e esperamos continuar a fazê-lo durante muitos anos", acrescentou.

O episódio gerou confusão entre alguns ouvintes, que reagiram em massa nas redes sociais ao falso anúncio.

O caso ocorreu no mesmo período em que o rei Carlos III e a rainha Camilla se encontravam em visita à Irlanda do Norte, onde participaram em várias atividades públicas.

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Temas: Rei Carlos III Morte Reino Unido Estação de rádio Engano

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