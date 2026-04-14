Rei Carlos III vai encontrar-se com Trump na Casa Branca e discursar no congresso

Bruno Miranda Lencastre
Há 1h e 32min
Rei Carlos III com Camila, na visita França (EPA)

A visita dos reis britânicos aos EUA realiza-se entre 27 e 30 deste mês. Não está previsto nenhum encontro com o príncipe Harry

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A visita de estado do rei Carlos III e da rainha Camilla aos Estados Unidos acontece entre os dias 27 e 30 deste mês, confirmou o Palácio de Buckingham. Será a primeira visita dos reis britânicos aos EUA em quase 30 anos. O plano inclui encontros com o presidente Donald Trump e a primeira-dama e um banquete de estado na Casa Branca.

Num momento raro para um monarca britânico, o rei fará um discurso perante uma sessão conjunta do congresso.

O rei e a rainha vão também passar por Nova Iorque — onde vão assinalar os 25 anos dos atentados de 11 de Setembro — e pela Virgínia, com comemorações dos 250 anos de independência norte-americana e encontros com comunidades indígenas e iniciativas de conservação. Seguir-se-á uma visita de dois dias às Bermudas.

A visita aos EUA acontece num momento delicado para a chamada relação “especial” entre os dois países devido à guerra no Irão. O palácio e o governo veem a visita como uma oportunidade para tentar reparar a amizade transatlântica.

Para além dos encontros oficiais, a visita também traz questões pessoais. Os apelos para que Carlos se encontre com sobreviventes de Jeffrey Epstein têm crescido, enquanto André Mountbatten-Windsor, o irmão do rei, enfrenta pedidos de esclarecimento no congresso sobre a sua relação com o pedófilo norte-americano.

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E apesar de alguma especulação sobre um reencontro familiar, não se espera que o rei se encontre com o príncipe Harry e Meghan, que se mudaram para os Estados Unidos em 2020 depois de se afastarem da família real.

Temas: Rei Carlos III Camila Donald Trump Visita real

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