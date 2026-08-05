Detido em Reguengos de Monsaraz suspeito de tráfico de seres humanos. Aguarda extradição para a Moldova

Daniela Rodrigues
Há 50 min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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Prometeu a um homem um contrato de trabalho, um salário digno e até alojamento, mas não cumpriu

Um homem de 31 anos, de nacionalidade moldava, foi detido pela Polícia de Segurança Pública, em Reguengos de Monsaraz, no âmbito de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades da Moldova por suspeitas da prática do crime de tráfico de seres humanos.

A detenção foi concretizada pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da PSP na noite desta terça-feira.

A TVI e CNN Portugal sabem que o suspeito é acusado de, entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025, juntamente com outro homem, ter aliciado um homem moldavo em situação de vulnerabilidade financeira, prometendo-lhe um contrato de trabalho legal em Portugal, com salário digno, alojamento e boas condições de trabalho.

Contudo, após organizar a viagem da vítima para Portugal, os suspeitos terão submetido o homem a exploração laboral no setor agrícola. A investigação indica que a vítima foi obrigada a realizar trabalhos agrícolas recebendo uma remuneração reduzida, terá sido agredida fisicamente, ficou sem o passaporte e foi alvo de ameaças para impedir qualquer tentativa de fuga ou denúncia às autoridades.

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A investigação revela que, depois de iniciado o processo criminal, os suspeitos terão contactado repetidamente a vítima para a convencer a retirar a queixa e a alterar o depoimento, recorrendo à oferta de dinheiro e apoio jurídico, bem como a ameaças.

Na Moldova, o crime de tráfico de seres humanos é punível com uma pena que pode atingir os 18 anos de prisão.

O detido foi presente esta quarta-feira ao Tribunal da Relação de Évora, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva. O homem foi conduzido para um estabelecimento prisional,  onde permanecerá enquanto decorre o processo de extradição para a Moldova.

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Temas: Reguengos de Monsaraz Moldova
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