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Salvador Fezas Vital
Consultor da Political Intelligence

Portugal rejeitou a regionalização quando era opcional. O clima vai torná-la inevitável

Há 34 min

Sempre que a regionalização volta a ser tema em Portugal, a reação repete-se quase automaticamente: prefere-se falar de descentralização. Mais competências para os municípios, menos para o Estado central, e o problema ficaria resolvido. Mas esta resposta não nasce de uma avaliação técnica, nasce da memória política.

A regionalização está prevista na Constituição desde 1976, mas nunca foi concretizada. Quando foi a referendo, em 1998, foi rejeitada por larga margem. O contexto ajuda a perceber: estabilidade climática relativa, crescimento económico e integração europeia recente. A regionalização surgia como uma reforma administrativa abstrata, um rearranjo institucional sem urgência concreta. Criava poder político sem resolver um problema visível.

Formou-se então um consenso tácito: evitar níveis políticos intermédios e compensar com desconcentração administrativa e descentralização progressiva. O país permaneceu centralizado, mas com competências distribuídas por municípios e organismos regionais nomeados. Durante décadas, este modelo funcionou suficientemente bem, porque os problemas eram pontuais.

Esse pressuposto deixou de existir.

As tempestades recentes não foram apenas episódios meteorológicos intensos, mas eventos territoriais extensos: níveis de água a subir em vários pontos do território, diques pressionados em sequência, autoestradas interrompidas em vários pontos e infraestruturas críticas a falhar em cadeia. Não se trata de uma sucessão de incidentes locais, mas de um fenómeno contínuo que atravessa o território e cuja ocorrência já não pode ser considerada extraordinária.

Perante isto surge a resposta habitual: não é preciso criar regiões, basta delegar mais competências. O problema é que delegar tarefas não cria governação territorial. A gestão do risco climático opera numa escala técnica superior ao município, mas o poder de decisão requer um nível político com competência própria sobre o território afetado. Proteger uma várzea implica impedir construção e gerir a floresta para retenção hídrica implica limitar exploração económica. Estas escolhas não são apenas administrativas nem apenas técnicas: são estruturais e contínuas.

Hoje existe um paradoxo institucional. Quem age primeiro é territorial: população, bombeiros, autarquias, serviços desconcentrados. Quem decide estruturalmente é o centro político nacional: orçamento, fiscalidade, enquadramento regulatório, grandes investimentos. O país funciona, assim, com operação regional e decisão nacional, mas sem o nível intermédio competente que ligue ambos.

É aqui que a regionalização se transforma, não como identidade política nem como nova arena partidária, mas como infraestrutura técnica de governação. Uma região, neste contexto, não serve para representar eleitorados, serve para gerir estruturas territoriais: bacias hidrográficas, manchas florestais, linhas costeiras, redes energéticas, evacuações coordenadas.

Sem esta escala, o país oscila entre dois extremos: municípios demasiado pequenos para governar fenómenos territoriais contínuos e administração central demasiado distante para os operar diariamente. O sistema português foi desenhado para emergências pontuais: quando algo acontece, o centro coordena e os municípios executam. Com eventos extremos recorrentes, a exceção tornou- se rotina operacional e a sociedade civil passou a substituir aquilo que deveria ser planeamento territorial existente.

Durante 30 anos, a regionalização encontrou resistência porque era percecionada como criação de poder político sem necessidade funcional. As alterações climáticas reconfiguram essa equação e a organização territorial do Estado deixa de ser um debate administrativo para se tornar uma questão de segurança pública.

O problema já não é ter mais ou menos Estado. É ter o Estado na escala certa.

Portugal rejeitou as regiões quando eram uma opção política.

O clima tornou-as uma necessidade imediata.

Temas: Regionalização Constituição Clima Tempestades

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