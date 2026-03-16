Presidente da Câmara do Porto diz que "chegou a hora de compensar" a região Norte

Há 1h e 46min

Pedro Duarte antecipa mesmo um nível de competitividade semelhante ao aeroporto de Lisboa num prazo máximo de 10 anos

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, afirmou esta segunda-feira que “chegou a hora” de o Governo compensar a região Norte que tem sido “grosseiramente preterida ou esquecida” ao longo das últimas décadas pelo poder central.

“Chegou a hora de compensar esta região [Norte] que tem sido grosseiramente preterida ou mesmo esquecida ao longo das últimas décadas por um poder central, centralizado - o mais centralizado da Europa - que tem sido um obstáculo, um bloqueio, um inimigo do desenvolvimento da justiça social, do bem-estar e da igualdade de oportunidades”, disse.

O autarca, que assumiu a liderança do município nas últimas autárquicas, falava sobre a decisão do Governo PSD/CDS-PP de criar um grupo de trabalho para analisar a expansão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto.

Na cerimónia do 80.º aniversário do aeroporto, onde marcou presença o primeiro-ministro, Pedro Duarte, congratulando-se com a constituição do grupo de trabalho, considerou que a expansão e o reforço do aeroporto serão essenciais para apoiar empresas exportadoras, universidades, centros de investigação, turismo de negócios e de cultura e para garantir que talento, investimento e inovação encontram condições na região para se fixar e prosperar.

Num momento em que a limitação da capacidade do aeroporto de Lisboa é “amplamente reconhecida”, tendo obrigado o país a repensar a organização do seu sistema aeroportuário, o presidente da câmara assinalou que o aeroporto do Porto afirma-se como uma “infraestrutura madura, eficiente e preparada para assumir um papel acrescido”.

“Acresce que o Porto assume hoje a responsabilidade de ser o motor da região Norte e, em certo sentido, de todo o Noroeste peninsular. Para isso, a conectividade é decisiva e este aeroporto é uma âncora”, assinalou.

Pedro Duarte reforçou que o aeroporto não assumirá essa liderança regional em competição com ninguém, mas ao serviço de um projeto comum.

“Trata-se de um sinal claro de visão estratégica e de reconhecimento do papel que o aeroporto do Porto pode e deve assumir no futuro sistema aeroportuário nacional”, considerou.

Um futuro em que o aeroporto do Porto seja uma porta aberta ao mundo e um instrumento de desenvolvimento para toda a região, concluiu.

Já de tarde, e após uma reunião com os autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP), o também presidente desta instituição sinalizou que o aeroporto do Porto tem "todas as condições para competir com o aeroporto de Lisboa num muito curto prazo, (...) quase com a mesma dimensão de Lisboa num prazo que seja previsível, no máximo de 10 anos".

Em termos ambientais, Pedro Duarte salvaguardou que a Vinci poderá criar "incentivos a que as companhias aéreas utilizam as suas aeronaves menos poluentes quando vêm para o Porto", tanto ao nível de emissões de dióxido de carbono como de ruído, em termos de taxação.

O líder metropolitano disse ainda que em termos da futura ligação ao aeroporto do Porto pela ferrovia de alta velocidade, ainda não há dossiê fechado quanto à chegada em túnel ou utilizando a atual Linha de Leixões, e destacou que "o aeroporto do Porto já é o grande aeroporto da Galiza", algo que será potenciado com a futura estação do aeroporto, no eixo Lisboa - Porto - Vigo - Corunha.