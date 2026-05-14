Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo aprova reforma laboral com "mais de 50 alterações" (incluindo 12 da UGT)

Agência Lusa , AG
Há 27 min
Maria do Rosário Palma Ramalho (António Pedro Santos/Lusa)

Ministra do Trabalho pede a Chega e PS que não tenham preconceitos na hora da votação

A proposta de lei do Governo aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros contempla "mais de 50 alterações" ao anteprojeto inicial, das quais 12 provenientes da UGT, disse a ministra do Trabalho.

Em conferência de imprensa, Maria do Rosário Palma Ramalho explicou que a proposta de lei de reforma laboral aprovada em Conselho de Ministros teve como "ponto de partida" o anteprojeto inicial apresentado pelo Governo em 24 de julho de 2025, mas "introduz mais de 50 alterações" ao documento inicial e que resultam do processo negocial ao longo dos últimos nove meses.

Das mais 50 alterações, 12 das quais resultam de medidas propostas pela UGT, salientou a governante, sublinhando que a proposta de lei resulta da "reflexão do Governo ao longo do processo" e dos "contributos" feitos pelos parceiros sociais, academia e sociedade civil.

Processo "a meio do jogo"

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social defendeu que o processo de revisão da lei laboral ainda vai “a meio do jogo” e considerou que o Presidente da República terá de analisar a “versão final” do diploma.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Maria do Rosário Palma Ramalho falava no final da conferência de imprensa da reunião do Conselho de Ministros, que aprovou a proposta de lei de revisão da legislação laboral.

“Temos aqui, como disse, um jogo com duas metades. A primeira metade já foi decorrida, foi a fase da concertação social. Agora vamos à segunda, que é naturalmente a fase parlamentar”, disse, recusando classificar, desde já, este processo como um insucesso.

A ministra apelou aos partidos, sobretudo PS e Chega, que olhem de “forma não preconceituosa” para a proposta de lei do Governo - que chegará ao parlamento “muito brevemente, nos próximos dias”.

Questionada se o processo de negociação parlamentar não pode ser uma perda de tempo, uma vez que o Presidente da República disse que vetaria a lei se esta não tivesse acordo da UGT, a ministra manifestou outro entendimento.

“O senhor Presidente da República naturalmente terá que tomar as suas decisões dentro das suas competências constitucionais, perante o texto que lhe chegar, que já não é neste momento o texto do anteprojeto sobre o qual se pronunciou ainda como candidato”, afirmou, referindo-se a palavras proferidas por António José Seguro durante a campanha.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por outro lado, assinalou, provavelmente a versão que sairá do processo parlamentar também será diferente, uma vez que o Governos se diz “aberto a negociações”.

“O Governo está absolutamente confiante e isso não belisca em nada as relações institucionais muito cordiais que tem com o senhor. Presidente da República”, disse.

Temas: Reforma laboral Governo Ministra do Trabalho Código do Trabalho
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Governo aprova reforma laboral com "mais de 50 alterações" (incluindo 12 da UGT)

Há 27 min
08:38

Reforma laboral aprovada com "mais de 50 alterações" dos parceiros sociais - 12 são responsabilidade da UGT

Há 1h e 20min

Ministro da Presidência afasta "qualquer relação" com buscas que envolvem cunhado e considera "inadmissível envolver ou culpabilizar alguém por relações familiares"

Hoje às 13:25

Montenegro acredita que PS e Chega estão disponíveis para negociar legislação laboral

Ontem às 17:58
Mais Governo

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Hoje às 07:30

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

Ontem às 06:48

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Hoje às 08:00

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

12 mai, 16:23

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Hoje às 00:01

"Olho por olho": Arábia Saudita lançou vários ataques secretos contra o Irão

Ontem às 13:11

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

Ontem às 22:24

NATO ativa alertas e Ucrânia diz que está "em curso" um dos maiores ataques da Rússia

Ontem às 16:50

"Vários disparos" em pleno tribunal: arguido detido por tentativa de homicídio consegue fugir antes de audiência em Ponte de Sor

Ontem às 17:45