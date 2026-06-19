Há um mês a ministra do Trabalho disse que chumbo da reforma laboral seria "derrota do Governo". Agora diz que "é uma derrota para o país"

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Maria do Rosário Palma Ramalho mudou de posição, depois de há cerca de um mês ter admitido que o chumbo seria uma derrota do Governo

A ministra do Trabalho entende que não faz sentido colocar em dúvida a sua continuidade no Governo depois do chumbo da proposta de reforma laboral.

Maria do Rosário Palma Ramalho referiu que a proposta vinha do Governo, e não apenas do seu ministério, pelo que “não faz sentido” ter essa discussão”.

Questionada sobre a possibilidade de esta ser uma derrota pessoal, a ministra do Trabalho afirmou que a derrota é, sobretudo, do país, já que o objetivo era colocar “Portugal mais próximo da Europa”, pelo que se trata de uma “oportunidade perdida”.

"É uma derrota para o país", afirmou, defendendo que a estabilidade impediu na hora de não ceder a algumas das reivindicações do Chega, que colocava na questão das férias e da idade da reforma o ónus para mudar de posição e deixar passar as alterações ao Código do Trabalho.

Com esta formulação, Maria do Rosário Palma Ramalho foge um pouco àquele que era o seu entendimento de todo o assunto há cerca de um mês. Mais concretamente a 14 de maio, a ministra do Trabalho admitiu em entrevista à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), que o chumbo do pacote laboral seria uma derrota do Governo.

Desta vez escusou-se a fazer essa leitura, mantendo a postura de que é antes uma "derrota do país".