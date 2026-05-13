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Chega “não vai abdicar” das exigências nas negociações sobre reforma laboral

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 16min
André Ventura no debate quinzenal (Lusa/ António Pedro Santos)

André Ventura voltou a defender que a “reforma laboral que está agora em cima da mesa é má para o país, é má para os trabalhadores” e “teria que ter alterações para ficar boa”

O presidente do Chega afirmo esta quarta-feira que não vai abdicar das exigências que colocou para viabilizar a reforma laboral e afirmou que “naturalmente” tinha de falar com o líder do PSD “para perceber qual a margem para avançar” nas negociações.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, depois de se ter reunido com o primeiro-ministro em São Bento, o líder do Chega disse ter insistido na descida da idade da reforma e na reposição dos dias de férias como condições para aprovar as alterações à lei laboral.

“São questões essenciais, nós não vamos abdicar delas, são questões que vamos continuar a trabalhar, quer a descida da idade da reforma, quer a questão injusta, que é terem sido cortados os dias de férias e não terem sido repostos”, afirmou.

O presidente do Chega voltou a defender que a “reforma laboral que está agora em cima da mesa é má para o país, é má para os trabalhadores” e “teria que ter alterações para ficar boa”.

“Naturalmente, o líder do Chega tinha que falar com o líder do PSD para perceber qual é a margem para avançar”, disse, acrescentando que “era importante” a reunião acontecer hoje, na véspera da aprovação pelo Conselho de Ministros da proposta de lei de revisão da legislação laboral que levará depois ao Parlamento.

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Mas recusou alongar-se nas considerações, dizendo não querer “fazer declarações que possam comprometer esse processo”.

“E, sobretudo, e antes de qualquer outra coisa, não quero enganar os portugueses e, portanto, quero falar sobre estes assuntos quando tivermos mais margem e quando tivermos mais certeza do que é que vai acontecer”, indicou.

André Ventura não quis dizer também se houve abertura da parte do primeiro-ministro às suas reivindicações, remetendo para o PSD.

“Da parte do Chega nós mantivemos estes pontos como pontos importantes na discussão”, afirmou.

Questionado se serão linhas vermelhas nesta negociação, o líder do Chega respondeu que “será o PSD que terá de falar por ele próprio”.

À pergunta se estão previstas mais reuniões com o primeiro-ministro, Ventura disse apenas: “depois saberão”.

Sobre a lei da nacionalidade, outros assunto que terá sido abordado na reunião entre André Ventura e Luís Montenegro, o líder do Chega considerou que os dois partidos ainda estão “muito, muito longe de ter um consenso” quanto ao próximo passo.

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O Chega defendeu a reconfirmação do decreto que visava introduzir a perda de nacionalidade como pena acessória, mas o PSD recusou, dizendo não querer provocar “nenhum conflito institucional” com o Tribunal Constitucional.

“Há abertura dos dois lados para se resolver o problema. Nós temos uma solução, o PSD tem outra. Para já, estamos a ver se é possível chegar a uma via intermédia para se chegar à solução de que quem comete crimes em território português perde a nacionalidade mas isso também é trabalho que ainda está a ser feito, hoje foi dado só o pontapé de saída para esse trabalho conjunto”, indicou.

Temas: Reforma laboral Chega Lei do trabalho

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