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Governo preocupado com negócio Galp/Moeve: quer garantir que refinaria de Sines não sai de Portugal

Agência Lusa , CM
Há 22 min
Refinaria de Sines da Galp (foto: divulgação)
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As prioridades do Governo passam por assegurar "o poder de a refinaria não sair de Portugal" e a capacidade de "atuar ou garantir fornecimento em situações de crise", explica Maria da Graça Carvalho, uma vez que os investidores e acionistas da Moeve são de fora da União Europeia

A ministra do Ambiente e Energia disse esta quinta-feira que, no âmbito do negócio Galp/Moeve, o Governo está a estudar instrumentos legais para garantir que a refinaria de Sines permanece em Portugal e abastece o país em caso de crise.

Maria da Graça Carvalho falava numa audição na Comissão de Ambiente e Energia, requerida pelo PCP, sobre o acordo não vinculativo entre a Galp e os acionistas da Moeve, antiga Cepsa — a Mubadala Investment Company, fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, e o fundo norte-americano The Carlyle Group — para discutir a junção dos respetivos portefólios de refinação, petroquímica e venda de combustíveis na Península Ibérica.

As prioridades do Governo passam por assegurar “o poder de a refinaria não sair de Portugal” e a capacidade de “atuar ou garantir fornecimento em situações de crise”, afirmou a governante.

Maria da Graça Carvalho disse que o Governo está a estudar “todos os processos jurídicos possíveis para atuar” tendo em conta estas 'linhas vermelhas', bem como o facto de os investidores e acionistas da Moeve serem de fora da União Europeia, o que, segundo afirmou, dá ao Executivo “algumas capacidades legais de atuar”.

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A governante referiu ainda a posição do Estado como acionista da Galp, com 8,24%, como outro elemento a ter em conta na atuação do Governo. A Amorim Energia é o principal acionista, com 37,51%, e a restante fatia de 54,1% do capital está disperso em bolsa.

“Estas duas [ferramentas] permitem-nos atuar", afirmou, referindo-se às ferramentas legais e à participação do Estado na Galp.

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