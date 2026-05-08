Vários reféns durante assalto a banco na Alemanha

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Sequestro está em curso desde as 09:00 locais, menos uma hora em Lisboa

A polícia alemã está a realizar uma grande operação na cidade de Sinzig, no oeste da Alemanha, depois de várias pessoas terem sido feitas reféns numa agência bancária. Entre os reféns está um motorista de transporte de dinheiro.

"Acredita-se, neste momento, que existam vários suspeitos e reféns no interior do banco", confirmaram as autoridades citadas pela Reuters.

O sequestro está em curso desde as 09:00 locais, menos uma hora em Lisboa, numa agência do banco Volksbank, na cidade de Sinzig, situada entre Bona e Koblenz, no oeste da Alemanha.

As autoridades montaram uma grande operação policial e isolaram toda a zona central da cidade. Um helicóptero está a sobrevoar a área, enquanto vários carros da polícia circulam rapidamente pelas ruas com sinais de emergência ligados, segundo avança a imprensa alemã.

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