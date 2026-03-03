Mulher encontrada morta em casa de alterne em Pombal. PJ investiga

Há 40 min

Vítima encontrava-se apenas com o proprietário do estabelecimento

Uma mulher de 58 anos foi encontrada morta, na manhã desta terça-feira, num estabelecimento noturno na localidade da Redinha, no concelho de Pombal.

O alerta foi dado cerca das 05:30, através do 112, já após o encerramento do espaço. No local estiveram meios de socorro que ainda realizaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

Segundo o proprietário do estabelecimento, a vítima, de nacionalidade portuguesa, terá sofrido uma queda nas escadas do espaço, que se encontrava encerrado no momento da ocorrência.

As circunstâncias exatas da morte estão a ser apuradas pela Polícia Judiciária.

À hora dos factos, a vítima encontrava-se apenas com o proprietário do estabelecimento.