Médicos britânicos avisam que o uso das redes sociais é tão prejudicial como o tabaco

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O Governo britânico realiza desde março uma consulta pública sobre possíveis restrições à utilização das redes sociais por menores de 16 anos, antes de decidir que medidas irá implementar

A utilização das redes sociais representa uma ameaça tão grande para a saúde dos jovens como o tabagismo, segundo os médicos da Academia de Faculdades de Medicina do Reino Unido, indicou esta terça-feira a televisão pública britânica BBC.

Na resposta a um pedido do Governo para que se pronunciasse sobre a utilização das redes sociais pelos menores de 16 anos, a instituição defendeu que, sempre que atendem os jovens, os médicos os devem questionar sobre o tempo passado em frente aos ecrãs e o uso das redes sociais.

Em declarações à BBC, a pedopsiquiatra Emily Sehmer disse que os perigos do uso excessivo das redes sociais são "piores" do que os do tabagismo e enfatizou a importância de os profissionais de saúde questionarem os jovens sobre a sua utilização sem julgamentos.

"Não podemos saber a dimensão do problema se não perguntarmos", salientou, citada pela agência noticiosa espanhola EFE.

O Governo britânico realiza desde março uma consulta pública sobre possíveis restrições à utilização das redes sociais por menores de 16 anos, antes de decidir que medidas irá implementar.

A Academia afirma que devem existir orientações para os médicos sobre como detetar qualquer utilização inadequada ou prejudicial das redes sociais e dos conteúdos ‘online’.

A ministra da Ciência, Inovação e Tecnologia britânica, Liz Kendall, disse à BBC que as novas medidas serão implementadas antes do final do ano.

Em Portugal, o parlamento aprovou em fevereiro uma proposta do PSD para impedir o acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos, podendo os que têm 13 anos ou mais aceder com consentimento dos pais. A proposta passou à discussão na especialidade.

Além disso, desde setembro de 2025, os alunos das escolas portuguesas até ao 6.º ano de escolaridade estão impedidos de levar ‘smartphones’ para as escolas.

Em França também foi aprovada legislação para combater a exposição das crianças aos ecrãs e às redes sociais, prevendo que os menores entre os 13 e os 16 anos obtenham autorização parental para se registarem nestas plataformas.

A Austrália proibiu, desde 10 de dezembro de 2025, o acesso às redes sociais a menores de 16 anos.