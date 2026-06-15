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Starmer anuncia proibição do acesso de menores de 16 anos a redes sociais

Agência Lusa , MM
Há 25 min
Redes Sociais (Getty)
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Primeiro-ministro britânico diz que o acesso precoce a redes sociais tem impacto no desenvolvimento das crianças, nomeadamente no trabalho escolar, na leitura, na capacidade de sociabilizar e até de dormir

O Reino Unido vai juntar-se à Austrália na proibição do acesso de menores de 16 anos às principais aplicações de redes sociais, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"As redes sociais estão a tornar as crianças infelizes. Estão a facilitar que os agressores as assediem e maltratem, e podem até estar a prejudicar a sua saúde mental. Estão a expô-las a conteúdos perigosos, porque é isso que chama a atenção. Estão concebidas para serem viciantes", sustentou.

Isto tem impacto no desenvolvimento das crianças, nomeadamente no trabalho escolar, na leitura, na capacidade de sociabilizar e até de dormir, disse.

O primeiro-ministro reconheceu que as redes sociais podem ter benefícios nos jovens, mas acrescentou que governar "tem sempre a ver com escolhas" que "é claro que uma proibição total é a escolha certa".

Starmer admitiu que não será fácil enfrentar as empresas de redes sociais, e que será difícil legislar e fazer cumprir esta proibição, mas prometeu avançar e também forçar as plataformas de jogos a impedir que as crianças possam conversar com estranhos.

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Esta medida, que não tem ainda uma data para entrar em vigor, junta o Reino Unido a países como a Austrália, o Canadá, o Brasil e a Indonésia, que introduziram legislação ou anunciaram restrições, ou requisitos baseados na idade para o acesso das crianças às redes sociais.

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Temas: Redes sociais Reino unido Keir Starmer

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