MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Instagram e Facebook com novas regras para menores: IA vai avisar pais sobre conteúdos sensíveis

Agência Lusa , TFR
Há 25 min
Redes Sociais (Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Além disso, a Meta também utilizará a análise visual, que analisa fotografias e vídeos para encontrar pistas sobre a idade do utilizador

A Meta reforçou as contas dos adolescentes com novos controlos parentais e novas funcionalidades potenciadas por Inteligência Artificial (IA) que se encarregam, entre outras coisas, de notificar os pais caso detetem pesquisas que insistam em temas sensíveis.

Num comunicado publicado ‘online’, a tecnológica afirmou que implementou recentemente a classificação de conteúdos do Instagram para maiores de 13 anos a nível global, o que introduz novos ajustes nas contas de adolescentes.

A nova configuração por predefinição para maiores de 13 anos no Facebook destina-se a ocultar conteúdos inadequados para adolescentes em algumas das secções mais importantes da aplicação.

A medida centra-se, concretamente, na secção de notícias (Feed) e nos “Reels”, além de limitar a capacidade dos adolescentes de interagirem com perfis, páginas, grupos e eventos que publiquem principalmente conteúdos inadequados.

As restrições aplicam-se de forma diferente consoante a aplicação e, por exemplo, no Messenger, limita-se a possibilidade de ver ‘links’ para conteúdos inadequados do Facebook, bem como de conversar com contas que costumam publicar conteúdos semelhantes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Meta dispõe agora de funcionalidades potenciadas por IA que identificam contas de menores e baseiam-se principalmente na análise do contexto, estratégia a ser implementada no Instagram Reels, no Instagram Live e nos Grupos do Facebook.

Além disso, a tecnológica também utilizará a análise visual, que se encarrega de analisar fotografias e vídeos para encontrar pistas sobre a idade do utilizador.

Aqui, a Meta faz uma distinção para evitar equívocos: não se trata de uma ferramenta de reconhecimento facial, mas de uma análise visual de elementos como a altura do utilizador ou a estrutura óssea.

Ao combinar ambas as tecnologias impulsionadas pela IA, a empresa garante que pode aumentar “significativamente” o número de contas de menores que identifica e elimina.

Além disso, o Instagram passará a notificar os pais caso identifique pesquisas repetidas num curto período de tempo relacionadas com automutilação ou suicídio, funcionalidade disponível na União Europeia (UE).

A ‘gigante’ da tecnologia oferece ainda uma gestão centralizada para pais ou tutores através do ‘Family Center’, um espaço que centraliza a gestão da atividade dos filhos no Instagram, no Meta Horizon, no Facebook e no Messenger.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Redes sociais Meta IA Facebook Instagram
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Tecnologia

Instagram e Facebook com novas regras para menores: IA vai avisar pais sobre conteúdos sensíveis

Há 25 min

Bruxelas alerta que Portugal está a ficar para trás na adoção de tecnologias avançadas

Ontem às 19:14

Sentado confortavelmente: as casas de banho dos aviões estão a liderar uma corrida altamente competitiva ao luxo nas viagens aéreas

13 jun, 17:00

Portugal é o país da UE onde menos pessoas dizem ver conteúdos de ódio nas redes sociais

11 jun, 08:54
Mais Tecnologia

Mais Lidas

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Ontem às 08:00

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Ontem às 15:56

Estados Unidos dizem que estão a tentar ajudar a mãe de Vozinha a viajar para o país

Ontem às 09:12

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Hoje às 05:02

Bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump mudar de posição e deixar de ver a Ucrânia como "perdedora"

Ontem às 12:07

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

Ontem às 22:31

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

16 jun, 13:37

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Este é o acordo de 14 pontos entre EUA e Irão: ponto por ponto, na íntegra

Ontem às 12:37

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58