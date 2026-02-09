Redes sociais estão cheias de vídeos de homens a tentar engatar mulheres. A sua ferramenta secreta? Estes óculos inteligentes

Há 30 min

Os chamados “manfluencers” estão a filmar-se a tentar seduzir mulheres. Os óculos inteligentes parecem ser a sua ferramenta perfeita

Toluwa estava à espera do seu voo numa sala VIP do aeroporto de Washington, DC, nos Estados Unidos, quando disse que foi abordada por um estranho.

Os dois começaram a conversar e, após algum tempo, ela concordou em trocar de número de telefone com ele. Só quando chegou a casa e pesquisou as redes sociais dele é que descobriu que ele tinha publicado vários vídeos de si mesmo a tentar engatar mulheres em aeroportos.

Esses vídeos foram gravados com uma câmara embutida nos seus óculos - óculos inteligentes, que parecem óculos normais e, embora ainda sejam relativamente um nicho, estão a ganhar popularidade.

"Eu fui espreitar e encontrei a conta dele de TikTok. Descobri que ele faz esses vídeos “rizz”", conta Toluwa, usando uma gíria popular derivada de "carisma" para vídeos de redes sociais que mostram homens a abordar mulheres em público e a conversar com elas. Por motivos de privacidade, Toluwa desejou ser identificada apenas pelo seu primeiro nome.

Enquanto estavam em contacto por mensagem, Toluwa disse que o homem lhe enviou a filmagem que tinha feito dela sem o seu conhecimento, dizendo que queria "mostrar-lhe" antes de a partilhar online.

Ela conta que ele tentou persuadi-la a consentir que ele o fizesse; no entanto, apesar de ela não ter concordado explicitamente, ele publicou-a nas redes sociais. "Isso viralizou a tal ponto que as pessoas começaram a enviar-me o vídeo. Alguém veio ter comigo no Union Market, que é um grande espaço em Washington, DC, e pô-lo à minha frente e perguntou: “É você?”"

Toluwa, na foto, foi filmada sem o seu conhecimento enquanto esperava por um voo num lounge de aeroporto em Washington, DC. CNN

As redes sociais estão repletas de vídeos de homens a filmarem-se a aproximarem-se de mulheres em espaços públicos e a tentarem namoricá-las ou pedir os seus números de telefone. Em muitos casos, os vídeos são filmados e publicados em plataformas como o TikTok e o Instagram sem a permissão ou o conhecimento da pessoa que está a ser filmada.

Esses vídeos, muitas vezes filmados do ponto de vista do homem que se aproxima de um potencial alvo, acumulam milhares e, em alguns casos, milhões de visualizações. Uma vez publicados, podem atrair comentários misóginos.

Embora o conceito de "pick-up artist" não seja novidade, especialistas alertam para o aumento dos chamados "manfluencers", que filmam mulheres secretamente para criar conteúdo misógino online.

"Controlar as imagens das mulheres"

O termo "manfluencer" descreve um amplo grupo de figuras das redes sociais que criam conteúdo voltado para homens. Embora alguns publiquem conteúdos inofensivos, como rotinas de ginástica e conselhos de autoaperfeiçoamento, outras contas são mais sinistras.

Nesta esfera online, as mulheres são frequentemente posicionadas "como uma conquista, prémio ou recompensa", diz Stephanie Wescott, académica feminista, escritora e palestrante, e professora de Educação, Cultura e Sociedade na Universidade Monash, na Austrália, à CNN.

Os óculos inteligentes, alerta a académica, podem favorecer esses criadores de conteúdos, pois oferecem uma mensagem clara sobre poder. Ou seja, que os homens podem "observar, gravar e, portanto, controlar as imagens das mulheres em espaços públicos sem o seu conhecimento e, portanto, que os espaços públicos pertencem aos homens".

Para Wescott, o fenómeno representa mais um exemplo do abuso da tecnologia com base no género – e um perigo para as mulheres que é difícil de prever. "O perigo é a perda da autonomia corporal sem sequer se dar conta de que isso está a acontecer", diz.

Outra mulher — uma DJ e produtora que preferiu ser identificada pelo seu nome de utilizadora nas redes sociais, “Manic Muse” — diz à CNN que acreditava estar a ter uma interação genuína com um estranho quando foi abordada por um homem de óculos numa mercearia no Texas, EUA, que a chamou de “linda”.

"Ele transmitia boas vibrações, então eu dei-lhe o meu número e ele imediatamente enviou.me uma mensagem depois de chegar em casa, pedindo para me ver no dia seguinte", conta.

"No final da nossa interação na loja, ele perguntou se poderia massajar as minhas costas, o que é obviamente uma coisa estranha, mas se me conheces, sabes que tenho problemas nas costas."

Uma mulher diz à CNN que acreditava estar a ter uma interação genuína com um estranho. CNN

No entanto, depois de contar à irmã sobre a interação, ela começou a suspeitar que ele poderia estar a usar um par de óculos inteligentes Meta AI, que estão a tornar-se cada vez mais populares, com estudos de mercado a sugerir que eles são, de longe, a marca líder de óculos inteligentes. "E, naquele momento, o meu coração afundou."

Segundo conta, quando enviou uma mensagem ao homem a perguntar se ele a tinha gravado, ele deixou de lhe responder.

Depois de localizar as suas contas nas redes sociais, descobriu que ele carregava frequentemente vídeos de si mesmo a abordar mulheres e publicava-os para os seus milhares de seguidores.

"Então, enviei-lhe uma mensagem a dizer: por favor, não me publiques online. Não recebi qualquer resposta, silêncio total. Então, na manhã seguinte, acordei, verifiquei a conta dele e vi que tinha sido publicada contra a minha vontade, obviamente gravada secretamente."

"Esse vídeo já alcançou quase 20 milhões de visualizações." No momento da publicação, esse número tinha subido para mais de 23 milhões de visualizações.

"É uma violação. Eu não consenti em ser gravada secretamente e definitivamente não consenti em tornar-me conteúdo para milhões de estranhos", declara.

"É necessário consentimento"

Embora os óculos inteligentes tenham uma luz intermitente na lateral para indicar a gravação, esta pode ser coberta por um autocolante bloqueador de luz LED. E estes podem ser facilmente adquiridos online.

Em resposta a um pedido de comentário da CNN, a Meta disse: "Os nossos óculos têm uma luz LED que se ativa sempre que alguém captura conteúdos, por isso é claro para os outros que o dispositivo está a gravar e possui tecnologia de deteção de adulteração para impedir que as pessoas cubram essa luz."

"Tal como acontece com qualquer dispositivo de gravação, incluindo telefones, as pessoas devem usar óculos inteligentes de maneira segura e respeitosa."

A declaração continua: "Estamos cientes de que há um pequeno número de utilizadores que optam por usar indevidamente os nossos produtos, apesar das medidas que implementamos."

A Meta afirma que os seus termos de serviço afirmam claramente que os seus óculos inteligentes não devem ser usados para envolvimento em atividades prejudiciais, como "assédio, violação de direitos de privacidade ou captura de informações confidenciais".

Nenhuma das mulheres com quem a CNN falou disse ter visto uma luz intermitente nos óculos durante as suas interações.

Mark Zuckerberg fala sobre o recurso de tradução ao vivo dos óculos inteligentes Ray-Ban Meta durante a conferência Meta Connect, a 25 de setembro de 2024, em Menlo Park, Califórnia. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Anne-Marie, uma organizadora de eventos do Reino Unido que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome, disse que foi filmada sem o seu consentimento por um homem que usava óculos inteligentes durante as férias em Malta, e que publicou os vídeos nas redes sociais. Em declarações à CNN, ela conta que a polícia de Malta e do Reino Unido lhe disseram que não havia nada que pudessem fazer a esse respeito, embora, depois de ter denunciado o vídeo ao Instagram e ao TikTok, ambas as plataformas tenham acabado por retirá-lo. Essas plataformas retiram vídeos que supostamente violam a privacidade, por exemplo, se mostram alguém que não deu o seu consentimento.

Anne-Marie manifestou-se contra alguns influenciadores masculinos que ganham dinheiro com as suas publicações. “É uma forma rápida de ganhar dinheiro... Se obténs uma certa quantidade de visualizações, podes monetizar, mas não deves monetizar expondo potencialmente as pessoas. É preciso consentimento”, afirma à CNN.

"Uma nova ameaça"

Wescott acredita que, como a maioria dos criadores de conteúdos, os "manfluencers" estão a tentar lucrar com o seu trabalho. "Normalmente, os seus conteúdos funcionam como um funil para gerar leads para vários empreendimentos comerciais, incluindo coaching, retiros, suplementos ou outros produtos", diz.

As leis em alguns países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, geralmente permitem a filmagem de pessoas em espaços públicos sem o seu consentimento, embora haja exceções, incluindo assédio.

No Reino Unido, se as imagens filmadas num espaço público forem publicadas online, a lei de proteção de dados e a lei de privacidade podem ser aplicadas, especialmente se o vídeo for usado para fins comerciais.

As ativistas feministas dizem que este novo fenómeno representa uma violação da privacidade e é usado para envergonhar publicamente as mulheres. A End Violence Against Women Coalition (EVAW), um grupo de especialistas e organizações feministas de todo o Reino Unido, está a pedir ao governo que garanta que a legislação seja adaptada para responder a essas ameaças emergentes.

"O próprio ato de ser filmada sem consentimento para fins nefastos é uma violação dos direitos das mulheres à privacidade e à liberdade de existir em espaços públicos", afirma Rebecca Hitchen, diretora de políticas e campanhas da EVAW, à CNN.

"Os óculos inteligentes não são, portanto, uma inovação empolgante — para as mulheres, eles representam uma nova ameaça à nossa vida cotidiana."

Foto no topo: um par de óculos inteligentes Ray-Ban Meta de segunda geração. David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images