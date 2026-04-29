Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Bruxelas quer Estados-membros a verificar idade nas redes sociais até ao final do ano

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 34min
Redes Sociais (Getty)

Coletivo europeu desenvolveu uma aplicação que permite aos utilizadores “provar que atingem um determinado limite de idade exigido, sem terem de revelar a sua idade exata, identidade ou quaisquer outros dados pessoais”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Comissão Europeia instou esta quarta-feira os Estados-membros a garantirem que implementam até ao final do ano serviços de verificação de idade nas redes sociais, pedindo que se baseiem num modelo de aplicação desenvolvido pelo executivo comunitário.

Em conferência de imprensa em Estrasburgo, onde se reuniu o Colégio de Comissários e está a decorrer a sessão plenária do Parlamento Europeu, a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta da Soberania Tecnológica, Henna Virkkunen, referiu que essa aplicação, que está a ser preparada pelo executivo comunitário desde 2025, está agora pronta para ser “personalizada e implementada” pelos Estados-membros.

“Pedimos aos Estados-membros que criem soluções nacionais de verificação de idade que estejam em linha com este modelo, para garantir que há interoperabilidade no espaço europeu”, referiu Henna Virkkunen.

Segundo indicou a Comissão Europeia, o modelo em questão, que está disponibilizado em ‘open source’ para que todos o “possam moldar e testar”, permite que os utilizadores “provem que atingem um determinado limite de idade exigido, sem terem de revelar a sua idade exata, identidade ou quaisquer outros dados pessoais”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O objetivo é garantir que se consegue verificar a idade sem ter de se fornecer dados pessoais, como relativos a cartões de cidadão ou passaportes, às plataformas digitais”, referiu Henna Virkkunen.

Com base neste modelo, a comissária referiu que os Estados-membros podem agora decidir desdobrá-lo numa aplicação autónoma ou incorporá-lo na Carteira de Identidade Digital da UE, um sistema apresentado pelo executivo comunitário em 2025 e que terá de ser implementado pelos Estados-membros até ao final do ano.

Perante os jornalistas, Henna Virkkunen insistiu na necessidade de os Estados-membros se basearem no modelo apresentado pela Comissão Europeia, referindo que é crucial que esta questão seja tratada de forma transnacional.

“É muito importante que nós consigamos criar um mercado único digital e que tenhamos soluções que são interoperáveis, ou seja, que não temos 27 sistemas diferentes. É por isso que publicámos hoje este modelo que os Estados-membros podem personalizar, mas que é interoperável”, referiu, salientando que o executivo comunitário se inspirou nos certificados digitais para a covid-19.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Também foi uma solução europeia transfronteiriça na qual se conseguia provar que se estava vacinado sem ter de se dar mais nenhuma informação. Utilizámos precisamente a mesma experiência técnica [para este modelo]. E, no que se refere aos certificados da covid-19, acabaram por se tornar um padrão mundial. Também é essa a nossa ideia agora”, referiu.

Henna Virkunnen salientou que o modelo publicado não se destina apenas às autoridades nacionais, mas pode também ser utilizado por empresas privadas para desenvolver os seus próprios sistemas de verificação de idade.

“O objetivo é que toda a gente, a nível global, utilize o mesmo padrão”, indicou.

Em julho, a Comissão Europeia começou em conjunto com alguns países a testar esta aplicação móvel de verificação da idade para vedar o acesso a conteúdos impróprios nas redes sociais.

A aplicação, baseada na mesma tecnologia que a carteira digital da UE e disponível para telemóvel, tablet e computador, permitirá aos prestadores de serviços ‘online’ verificar se os utilizadores têm 18 anos ou mais sem comprometer a sua privacidade, reforçando a proteção dos menores na esfera digital.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A UE tornou-se a primeira jurisdição do mundo com regras para plataformas digitais, que passam a estar obrigadas a remover conteúdos ilegais e nocivos.

Temas: Redes sociais Idade Comissão Europeia Menores
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Príncipes de Gales assinalam 15.º aniversário de casamento com foto de família

Há 14 min

Bruxelas leva Portugal a tribunal por falhas na promoção de energias renováveis

Há 21 min

Queixas de violência sexual aumentaram 5% em 2024 na UE, revela o Eurostat

Há 29 min

Bruxelas quer Estados-membros a verificar idade nas redes sociais até ao final do ano

Há 1h e 34min
Mais Europa

Mais Lidas

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

Ontem às 14:29

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

Ontem às 20:20

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

"Uma dinâmica extraordinária em Sines": a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Ontem às 11:06

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

Ontem às 12:15

Choque no Médio Oriente: Emirados Árabes Unidos anunciam saída da OPEP

Ontem às 13:48

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Ontem às 20:27

"As unidades retiraram-se". Como Vladimir Putin está a perder o controlo do Mali

Ontem às 17:37

A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

27 abr, 08:42

Hacker anuncia roubo de um milhão de dados de clientes dos cacifos dos CTT

27 abr, 16:48