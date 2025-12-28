Está na hora de fazermos como os australianos e proibirmos os nossos filhos de usarem redes sociais

28 dez 2025, 16:00

NOTA DO EDITOR | Kara Alaimo é professora de Comunicação na Universidade Fairleigh Dickinson e ensina pais, alunos e professores a gerir o tempo de ecrã. O seu livro Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls — And How We Can Take It Back foi publicado em 2024

No dia 10 de dezembro, os adolescentes australianos acordam para um mundo que antes parecia inconcebível: já não têm redes sociais. O país foi o primeiro a proibir aplicações sociais para menores de 16 anos. A proibição abrange 10 plataformas, incluindo TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook, X e Reddit.

Se os pais fora da Austrália adotarem as mesmas regras, os nossos filhos irão agradecer-nos mais tarde.

Isto porque as redes sociais parecem estar a tornar as nossas crianças menos saudáveis e menos felizes. Recentemente, juntei-me a investigadores de referência de todo o mundo para escrever uma declaração de consenso sobre o que sabemos acerca do impacto das redes sociais e dos smartphones nas crianças. Concordámos, de forma esmagadora, que a literatura científica mostra que, nos últimos 20 anos - à medida que estas tecnologias se tornaram omnipresentes - a saúde mental dos adolescentes piorou.

Além disso, os telemóveis e as aplicações de redes sociais podem interferir com o sono das crianças e estão associados a dependência e problemas de atenção. No caso das raparigas, podem ainda estar ligados ao perfecionismo, à insatisfação com a imagem corporal e ao risco de predadores e assédio sexual.

Perante isto, porque é que os pais haveriam sequer de considerar deixar os seus filhos usar redes sociais? Tenho várias razões para defender que se deve educar online como fazem os australianos.

É um mito que as crianças queiram mesmo estar nas redes sociais

Muitos pais pensam que as crianças querem passar todo o tempo nas redes sociais e que é por isso que é tão difícil afastá-las delas.

Mas a verdade é esta: muitos adolescentes reconhecem que as redes sociais não são saudáveis. A razão pela qual não conseguem decidir, por si próprios, deixar de usar estas aplicações é o medo de ficarem de fora socialmente, já que tantos jovens mantêm as suas amizades nestas plataformas. Se todos os pais tomassem a mesma decisão de não deixar os filhos usar redes sociais, resolveríamos o problema por eles. Mesmo que apenas alguns pais limitem o uso, isso já será suficiente para obrigar os adolescentes a encontrar outras formas de comunicar.

Quando falo com pais e professores sobre este tema, gosto de começar por recordar um estudo de 2023 em que estudantes universitários foram questionados sobre quanto dinheiro os investigadores teriam de lhes pagar para desativarem as suas contas de redes sociais durante um mês. O meu público costuma adivinhar que os estudantes exigiriam dezenas de milhares de dólares.

Na realidade, o valor médio pedido foi de 50 dólares, e a mediana - 30 dólares - foi ainda mais baixa.

Depois, os investigadores perguntaram quanto teriam de lhes pagar se os colegas fizessem o mesmo. Nenhuma pessoa na minha audiência alguma vez acertou no resultado: os estudantes estavam dispostos a pagar aos investigadores para que isso acontecesse.

Em situações como esta, o nosso papel enquanto pais é intervir e ajudar os nossos filhos. Se todos disséssemos às nossas crianças que não podem usar redes sociais até aos 16 anos, nenhuma teria de enfrentar o dilema de perder oportunidades sociais.

Mesmo que apenas alguns amigos não tenham redes sociais, não se tornarão párias. Por isso, fale com os pais dos amigos dos seus filhos e incentive-os a fazer o mesmo.

Em vez de verem no Instagram fotografias de festas para as quais não foram convidados, poderiam trocar mensagens com os amigos em telemóveis simples para combinar encontros - ou ligar e conversar. Grupos de conversa com pessoas que as crianças conhecem são uma boa alternativa às conversas nas redes sociais. Em vez de seguirem versões filtradas da vida uns dos outros, poderiam encontrar-se presencialmente e falar sobre como estão realmente.

É um mito que os seus filhos o vão odiar

Eliminar as redes sociais não melhoraria apenas as relações dos nossos filhos. Poderia ajudá-los a estar mais presentes no momento, a sentirem-se confortáveis com as suas emoções e a repararem no que os rodeia, em vez de recorrerem a um ecrã sempre que têm um pensamento desconfortável ou um momento livre. Poderia dar-lhes mais tempo para atividades físicas, reduzindo potencialmente o risco de obesidade. E poderia ajudá-los a dormir melhor. Tudo isto melhoraria a sua saúde física e mental.

A Austrália proibiu redes sociais a utilizadores com menos de 16 anos. Medida entrou em vigor a 10 de dezembro. (SeventyFour/iStockphoto/Getty Images)

Isto não significa que os seus filhos fiquem entusiasmados quando anunciar esta decisão. Se os pais proibirem o uso de redes sociais sem um mandado governamental ao estilo australiano, é bastante provável que surjam queixas a curto prazo. Os seus filhos irão, provavelmente, preocupar-se com as repercussões sociais. Lidar com estas preocupações faz, infelizmente, parte do nosso trabalho enquanto pais.

Quando os nossos filhos eram pequenos, muitos de nós levámo-los a tomar vacinas que lhes salvaram a vida, mesmo sabendo que iam chorar a seguir. Também não os deixámos jantar gelados e bolachas, mesmo quando queriam muito.

A nossa responsabilidade aqui não é diferente. Mesmo que deixe os nossos filhos infelizes no curto prazo, políticas ao estilo australiano deverão torná-los muito mais felizes e saudáveis a longo prazo - e os protestos são suscetíveis de terminar muito mais depressa do que se pensa.

Annie Wang, 14 anos, posa, em Sydney, Austrália, a 22 de novembro, após uma entrevista sobre a proibição australiana das redes sociais para utilizadores com menos de 16 anos, que entrou em vigor a 10 de dezembro.