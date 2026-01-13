Rede social X com problemas de funcionamento em Portugal e noutros países

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 18min
Rede social X

Por enquanto, a rede social não fez comentários sobre eventuais problemas técnicos

A rede social X (antigo Twitter) deixou de funcionar em vários países, incluindo Estados Unidos, Espanha, França e Portugal, por volta das 14:15 (hora de Lisboa), por motivos ainda desconhecidos.

Os utilizadores da rede social comunicaram à página Downdetector problemas com o serviço tanto na aplicação móvel como na versão web, de acordo com os relatórios enviados ao ‘site’.

Ao aceder à rede social e tentar recarregar a página, o X garante que “as publicações não estão a ser carregadas neste momento” e pede para tentar novamente, embora não funcione.

Às 14:30, o site Downdetector destacava 495 relatos de utilizadores espanhóis que reportaram problemas no serviço e cerca de 532 ocorrências em Portugal. No caso dos clientes norte-americanos, esse número sobe para mais de 5.000.

À mesma hora, França contava com mais de 1.120 relatos e Itália somava 900 incidências.

Por enquanto, a rede social X não fez comentários sobre eventuais problemas técnicos na sua ferramenta.

Temas: Rede social X Problemas de funcionamento Portugal Twitter Utilizadores

